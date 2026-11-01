Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paylaşım:

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee\'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine ilişkin paylaşım:
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- "Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkent Seul'de ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Lee, "Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Lee, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığına dikkati çekerek, zor zamanlarda birbirine destek olan bu iki ülke arasındaki bağların stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlattı.

Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.

Lee, paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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