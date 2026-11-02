Güney Kore lideri Lee\'den Erdoğan\'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Seul'e gerçekleştirdiği devlet ziyaretine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Lee, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

SAVUNMA SANAYİSİ VE ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin önemine değinen Lee, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum."

KORE SAVAŞI'NDAN GELEN DOSTLUĞA VURGU

İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine de değinen Lee, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığını hatırlattı.

Zor dönemlerde birbirine destek olan iki ülkenin ilişkilerini zaman içerisinde stratejik ortaklık düzeyine taşıdığını belirten Lee, bu dayanışmanın gelecekte de sürdürülmesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

70. YIL DÖNÜMÜ ÖNCESİNDE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşmesine de dikkat çekti.

Güney Kore lideri, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha güçlü ve kapsamlı bir iş birliğine dönüşmesini temenni etti.

"HOŞ GELDİNİZ, SAYIN CUMHURBAŞKANI!"

Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!"