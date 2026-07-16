6 ilde 15 Temmuz anma programları - Son Dakika
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6 ilde 15 Temmuz anma programları

6 ilde 15 Temmuz anma programları
16.07.2026 02:03
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Valiler ve belediye başkanları konuşmalar yaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı izlendi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları yapıldı.

Gaziantep'teki programı İstasyon Meydanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretiyle başladı.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada, bazı günlerin çok özel olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz da o günlerden biriydi. Bizler o gün en büyük ihanete uğradık ancak namlunun ucuna canımızı asmaktan, tankların önüne yatmaktan vazgeçmedik. Bugün burada sadece bir tarihi anmıyoruz, bir milletin yeniden yazılan kaderini konuşuyoruz. Bir milletin vatanı söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 15 Temmuz'da milletin, vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak, dünyaya unutulmayacak bir destan yazıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ekranlara canlı aktarıldığı programda sancak koşusunu gerçekleştiren gençler, Vali Kemal Çeber'e sancağı devretti.

Sanatçı Esat Kabaklı'nın sahne aldığı programda, ilahi dinlendi ve sela okundu.

Programa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Araban ilçesinde de anma programları kapsamında, şehitlik ziyaret edildi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinevizyon gösterisi, protokol konuşmasıyla devam eden program ilahi dinletisiyle son buldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da organize edilen etkinlik, Rabia Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ise dev ekranlar aracılığıyla alandakilere izletildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Meydanda gerçekleştirilen "Demokrasi Nöbeti" etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda şehitler için dua edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması izlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde devletin, demokrasinin ve milli iradenin hedef alındığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin ve güvenlik güçlerinin ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını söyledi.

Ünlüer, 15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanmış bir hadise olmayacağını, gelecek nesillere aktarılması gereken büyük bir demokrasi emaneti olduğuna değindi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise 15 Temmuz gecesi milletin darbecilere, cuntacılara ve vesayet odaklarına geçit vermediğini ifade ederek, Türkiye'nin kaderinin milletin iradesiyle yeniden yazıldığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 15 Temmuz'un milletin destansı direnişinin simgesi olduğunu belirterek, vatandaşların tanklara ve silahlara karşı iman ve cesaretle vatanına sahip çıktığını, dünyaya ise milli iradenin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağını gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"nu koşan sporcular, Vali Ünlüer'e sancağı teslim etti.

Kısa film, mehteran konseri, Grup Visal şiir dinletisi ile devam eden etkinlikte, kaside ve ilahiler okundu.

Program, yapılan duanın ardından saat 00.13'te kentteki tüm camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Serkan Koçak, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Malatya

100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er selamlama konuşması yaptı.

2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı, İnönü Üniversitesi Mehteran Takımı marşlar seslendirdi.

Programa 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Erekici, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin tarihi bir destan yazdığını belirtti.

O gece Türk milletinin tek yürek olduğunu belirten Vali Kalaylı, şöyle devam etti:

"O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milletimizin her ferdi vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için omuz omuza vermiş, milli iradeye uzanan her türlü girişim karşısında tek yürek olmuştur. Aziz milletimiz sergilediği vakur duruşla, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Demokrasiye sahip çıkmanın, bağımsız yaşama iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden birini ortaya koymuştur."

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da 15 Temmuz gecesinin bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Etkinlikte gerçekleştirilen mehteran takımının gösterisi katılımcılardan ilgi gördü.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkan Vekili Cihan Çağlar Yaşar, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Kahta ilçesi Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Kahta Kaymakam Muhammed Usame Soysal, 15 Temmuz'un, milletin iradesine sahip çıkarak demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin, aziz milletin kararlı duruşu ve devletin güçlü iradesi sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.

Program, ilahi dinletisi, şiirlerin okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının ekrandan izlenmesi ve kahramanlık türküleriyle son buldu.

Programa, ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelikan Hükümet Konağı önünde başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin'in, konuşmaları ardından, İlçe müftülüğü personelleri ilahi okudu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 ilde 15 Temmuz anma programları - Son Dakika

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