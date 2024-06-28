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Türkiye Barolar Birliği paneli, LGS sınav sonuçları, dış ticaret istatistikleri ve diğer günlük haberler

28.06.2024 09:05  Güncelleme: 10:48
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09.30- Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği "Anayasacılığı Savunmak ve Değişmeyen Gündem: Anayasa'yı değiştirmek" paneline, akademisyenler ve ssiyasetçiler katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - LGS merkezi sınav sonuçları açıklanacak ve MEB Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu internetten yayınlayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret, 2023 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini ve mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri" ni basınla paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

11.00- Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesi Kadın Komisyonu, Purmo Group fabrikasının 52 gündür grevdeki işçilere dayanışma ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da yapılacak olan The Financial Action Task Force (FATF) toplantısına katılacak. Şimşek'in, Türkiye'nin FATF'ın "gri listesi"ndeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşması bekleniyor. (SİNGAPUR)

13.12- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iş insanı Can Kıraç'ın cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00- Türk Tabipleri Birliği'nin 3 gün sürecek olan 76. Büyük Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

17.00- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması talebiyle Kartal Cuma Pazarı'nda düzenlenecek olan halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzsu Genel Kurul'u olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Türkiye, LGS, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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