Günlük Program - 09.30-20.00

Güncel

09.30 - "2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.30 - Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.(ANKARA)

11.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ve belediyeyi ziyaret edecek. Özel, daha sonra geçeceği Eskişehir'de partisinin il başkanlığını, Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AFYONKARAHİSAR- ESKİŞEHİR)

11.00 - 12.00- TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ise Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. (ANKARA)

12.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, eğitimci İbrahim Oktugan'ın öldürüldüğü Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca İSKİ Altyapı Yatırımları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde, Avrupa Günü resepsiyonu düzenlenecek. (ANKARA)

19.00 - Parlamento Muhabirleri Derneği'nin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapacağı 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yeni üyelere rozet takılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00 - 27.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'ndeki açılış töreniyle başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

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