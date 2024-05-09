Günlük Program - 09.30-20.00 - Son Dakika
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Günlük Program - 09.30-20.00

Günlük Program - 09.30-20.00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunu açıklayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar ve Eskişehir'de ziyaretlerde bulunacak. TBMM'de komisyon toplantıları yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma ve açılış törenine katılacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu resepsiyon düzenleyecek. Parlamento Muhabirleri Derneği yeni üyelere rozet takacak. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak.

09.05.2024 10:27  Güncelleme: 10:47
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09.30 - "2024 Orman Yangınlarıyla  Mücadele Hazırlık Toplantısı", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.30 - Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.(ANKARA)

11.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ve belediyeyi ziyaret edecek. Özel, daha sonra geçeceği Eskişehir'de partisinin il başkanlığını, Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AFYONKARAHİSAR- ESKİŞEHİR)

11.00 - 12.00- TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ise Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.  (ANKARA)

12.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde  açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, eğitimci İbrahim Oktugan'ın öldürüldüğü Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca İSKİ Altyapı Yatırımları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde, Avrupa Günü resepsiyonu düzenlenecek. (ANKARA)

19.00 - Parlamento Muhabirleri Derneği'nin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapacağı 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yeni üyelere rozet takılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00 - 27.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'ndeki açılış töreniyle başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

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