Günlük Program: Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

Güncel

10.00- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00- TÜİK, haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ile temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.30- DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- Polonez işçileri, üyesi oldukları Tek Gıda İş Sendikası yöneticileriyle birlikte şirketin genel müdürlüğü önünde buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -İSTANBUL)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" kapsamında basın toplantısı yapacak ve eğitim buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ YALOVA)

12.30- Sağlık Sendikaları Ege Üniversitesi Başhekimlik önünde "Kreş Özelleştirmesine Hayır De" başlıklı basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek ve ortak basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANL I/ ANKARA)

13.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 15.00 - 15.45- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'nin Olağanüstü toplantısında konuşacak. Abbbas, Şeref Holü'nde Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. (ANKARA)

-?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı yapılacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…