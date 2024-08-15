Günlük Program: Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika
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Günlük Program: Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli basın toplantısı yapacak. Polonez işçileri şirketin genel müdürlüğü önünde buluşacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş eğitim maratonu kapsamında basın toplantısı yapacak. Sağlık Sendikaları kreş özelleştirmesine karşı basın açıklaması yapacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de konuşacak. TCMB para ve banka istatistikleri ile uluslararası rezervleri açıklayacak. Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantıları yapılacak.

15.08.2024 09:11
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10.00- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00- TÜİK, haziran ayı ücretli çalışan istatistikleri ile temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.30- DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- Polonez işçileri, üyesi oldukları Tek Gıda İş Sendikası yöneticileriyle birlikte şirketin genel müdürlüğü önünde buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -İSTANBUL)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu"  kapsamında basın toplantısı yapacak ve eğitim buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ YALOVA)

12.30- Sağlık Sendikaları Ege Üniversitesi Başhekimlik önünde "Kreş Özelleştirmesine Hayır De" başlıklı basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek ve ortak basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANL I/ ANKARA)

13.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 15.00 - 15.45- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'nin Olağanüstü  toplantısında konuşacak. Abbbas, Şeref Holü'nde Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve  döviz  likiditesini açıklayacak. (ANKARA)

-?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı yapılacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Günlük Program: Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek - Son Dakika

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