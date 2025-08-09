Gurbetçiler Dönüşte Hüzün Yaşıyor

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelip yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçilerin, dönüş yolculuğu sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler, 33 dereceyi bulan sıcakta ana vatandan ayrılmanın burukluğuyla yola koyuldu. Yolculuğunda gözyaşlarına tutamayan İsmail Türkoğlu, "Gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek üzere 22 Haziran'dan itibaren ana vatana gelen gurbetçilerin, izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Edirne'de 33 dereceyi bulan sıcak havayla da mücadele eden gurbetçiler, bir yandan da ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gurbetçilerin hızlı şekilde geçişlerini sağlamak için ek peronlar devreye alındı, 24 saat görev yapan personel sayısı da artırıldı.

Belçika'dan gelen ve yıllık iznini Kayseri'de geçiren İsmail Türkoğlu, dönüş yolunda duygusal anlar yaşadı. Ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşayan ve gözyaşlarını tutamaya Türkoğlu, "Tatile geldim zor oluyor, gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz. Dün gece saat 9'da çıktık, bugün saat 11'de burada olduk. Yılbaşında bir daha geleceğiz. Artık Erdoğan sayesinde yollar açıldı. Rahat rahat gelip gidebiliyoruz, daha önce senede bir kere, iki senede bir gelebiliyorduk. Şimdi senede iki oldu. Akrabaları bıraktık, vatandan da ayrıldık" diye konuştu.

'SEVİNÇLE GELDİK, HÜZÜNLE DÖNÜYORUZ'

Zonguldak'ta yıllık iznini geçirip yaşadığı Almanya'ya dönen Hatice Akoğlu, "Sevinçle geldik hüzünle gidiyoruz. Ailemizi gördük. Vatanımız çok güzel, çok seviyoruz. İnşallah gene geleceğiz en kısa zamanda, güzel geçti tatilimiz" dedi.

Almanya'ya dönen İbrahim Öksüz ise Türkiye'deki trafikten şikayet etti. Sürücülerin ve motosiklet kullananların bir kısmının kurallara uymadığını söyleyen Öksüz, "Bunların bir an önce düzeltmesi lazım. İzine geliyoruz, yani böyle mutlu dönmek istiyoruz. Mutlu memleket görmek istiyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Bizimki aslında akraba ziyareti, tatil yaptık sayıyoruz geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATAN BAŞKA BİR ŞEY'

Hollanda'da yaşayan Süleyman Aktaş da tatilini Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde geçirdiği belirterek, "Bir ay tatil yaptık. Tatilimiz güzel geçti. Memleketi özlüyoruz, denize gittik. Emirdağlıyız biz aslen, Emirdağ bizim meşhur. Turistimiz bol. Orası da artık bizim vatanımız oldu. Ben 35 senedir Hollanda'dayım ama illa ki vatan başka bir şey. Türkiye başka bir şey bizim için. Tabii ki içimizde bir burukluk var, şu an dönüyoruz. Ama gelirken bir sevinçle geliyoruz. Şimdi artık yol bitmiyor bizim için" diye konuştu.

Bingöl'de yıllık iznini tamamlayıp Almanya'ya dönen Ayşe Dere, "Üzüntü her seneki gibi, girerken sevinç, çıkarken üzüntü var. Ama tabii oraya da ait olduğumuz için orayı da özlüyoruz. Yaklaşık 1 ay gezdik. Memleket zaten Bingöl, yolumuz bayağı uzundu. Yani iki gündür zaten yoldayız. Sırf buraya gelebilmek için, bir o kadar yolumuz var. İnşallah herkes kazasız belasız evine varsın" dedi.