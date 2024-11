Gürer\'den Bakan Bayraktar\'a Kayıp Kaçak Soruları

Güncel

Elazığ\'da feci kaza: 2 genç devrilen kepçenin altında can verdi

Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kayıp kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'a, "Kayıp kaçak bedelleri doğrudan tüm vatandaşlardan tahsil edilmektedir. Kayıp kaçakla ilgili yasal düzenlemeden bugüne kadar ne kadar kayıp kaçak bedeli vatandaştan tahsil edilmiştir? Toplamda kayıp kaçak bedeli tutarı nedir? Kayıp kaçaklarla ilgili takip sonucu ne kadar kaçak kullanım, yakalanıp, ne kadar ceza uygulanmıştır?" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Bayraktar'a çeşitli sorular yöneltti.

Gürer'in açıklamaları şu şekilde:

"Bor madeni ülkemiz için önemlidir. Bor madeni işlenerek daha yüksek fayda sağlanabilmektedir. Farklı ürün üretme denemeleri oldu, BORON markalı ürün de pazara sunuldu. Temizlik ürünü olan BORON petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşimli ürünlerin yerine olumlu bir girişimdi. Hala piyasada BORON ürünleri sınırlı olsa da var. Hedeflenen pazara erildi mi? Stok durumu, kar-zarar durumu, pazar payı nedir? Bor madeninden pazara sunulup iade alınan ürün var mıdır? Geliştirilmesi çalışmaları yapılmakta mıdır? AR-GE için yeterli kaynak sağlanmakta mıdır?

'Bakanlık ve kuruluşlarda taşeron işçi hala çalıştırılmakta mıdır?'

Bakanlık ve kuruluşlarda taşeron işçi hala çalıştırılmakta mıdır? Kadroya alınmaları yönünde bir girişiminiz var mıdır? Mühendis temininde ve kurumlarda mühendislerin devamlılıklarıyla ilgili sorunlar vardı. Bu sorunlara çözüm üretilmiş midir? Yoksa, yine yetişen mühendisler kurumlardan ayrılarak gitmekte, bu anlamda boşluk devam etmekte midir? İş cinayetlerinde son üç yılda Bakanlığınızın denetim alanlarında kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

Sabit saat uygulaması

Sayın Bakan, 20 Kasım 2015 tarihinde Sabit Saat Uygulaması Değerlendirme Raporu İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzalanan bir protokol sonucu düzenlendiği Bakanlığınızca ifade edilmektedir. İTÜ'nün yürüttüğü bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisinin hem de psikolojik etkilerinin analiz edildiğini açıklamıştınız. İstanbul Teknik Üniversitesinin bu bağlamda bir araştırma yapan biriminin olup olmadığı çok bilinmiyor. Bu araştırmayı kimler yaptı? Ünvanları, görevleri, adları, soyadları nedir? Hangi kriterler esas alınarak böyle bir rapor ortaya koymuşlardır? Raporda imza sahipleri kimlerdir? Sabit saat uygulamasının başlangıcından günümüze konut, okul, iş yeri elektrik giderlerinde oluşan artışa yönelik de bir araştırma yapılmış mıdır? Bu yolla enerji şirketlerinin kazancının artmasının sağlandığı yönünde değerlendirmeler de bilimsel olarak incelenmiş midir?

Kayıp kaçak bedeli

Sayın Bakan, kayıp kaçak bedelleri doğrudan tüm vatandaşlardan tahsil edilmektedir. Bu yolla, kayıp kaçakların hiçbir sorumluluğu olmayan vatandaşa yansıtılması sağlanmaktadır. Faturalarda kullanım bedeli olarak tahsilat devam etmektedir. Kayıp kaçakla ilgili yasal düzenlemeden bugüne kadar ne kadar kayıp kaçak bedeli vatandaştan tahsil edilmiştir? Toplamda kayıp kaçak bedeli tutarı nedir? Kayıp kaçaklarla ilgili takip sonucu ne kadar kaçak kullanıp, yakalananlara, ne kadar ceza uygulanmıştır? Hiçbir sorumluluğu olmadığı halde vatandaştan farklı adlarla kayıp kaçak tahsilatı devam edecek midir? Elektriği doğru kullanan vatandaşın bu nedenle cezalandırılması nedendir?

'Niğde'de doğal gazı olmayan yerlere de bir an önce yatırım sağlanmalıdır'

Niğde'de farklı dönemlerde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik kesintileri altyapı eksiğiyle ne kadar ilgilidir? Bor TOKİ tarafından yapılan alanlarda elektrik direklerinin varlığına karşın özel şirketler bu alanı da site içi sayarak elektrik vermemektedir. TOKİ düşük alt grupları için, Bor ilçesinde aydınlanma direkleri varken bu direklerin ışığı yoktur ve bu nedenle de gerek güvenlik gerekse ulaşımda sorunlar oluşturmaktadır. Sokak ve caddelerin aydınlatılması faaliyetleri kapsamında bu alanlar yer almamakta mıdır? Niğde'de doğal gazı olmayan yerlere de bir an önce yatırım sağlanmalıdır. Yine, Niğde'ye on beş yıldır her seçim öncesinde bir 'petrol çıktı' diyorlar. Bir türlü petrol Niğde'de çıkmadı, ne zaman çıkacak; onu da açıklarsanız memnun olacağız. Niğde'de kaç maden ruhsatı verilmiştir? ÇED raporu, tüm maden alanları için var mıdır?

Tarımda elektrik ve mazot

Tarımda sulama suyu Orta Anadolu'da ve Niğde'de trafolarla yer altından çıkarılmaktadır. Yüksek elektrik faturaları çiftçi için üretimde ve ödemede sorundur. Sulama suyu elektrik bedelleri hasılat sonu tahsiliyle ilgili de bu konuda teminatlar istenmektedir. Bununla ilgili çiftçi mağdurdur. Bu konuda bir iyileştirme sağlanacak mıdır? Tarım alanında çiftçiye, besiciye kırmızı mazot verilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır?

'Elektrik ve doğal gazda beş yılda kaç abonenin aboneliği sona erdirildi?'

Güneş enerjisi santralleri tarım ve mera alanlarında kurulmakta, binlerce dönüm arazi tarım dışı kalmaktadır. Bunların altında örneğin, gezen tavuk işletmeleri gibi işletmeler yapılarak o boş alanların değerlendirilmesine yönelik de bir çalışma geliştirilmekte midir? Elektrik ve doğal gazda beş yılda kaç abonenin aboneliği sona erdirilmiş ve ne kadar teminat yanması oluşmuştur? Aç-kapayla yeniden açılan abonelerden toplam ne kadar yeniden ücret tahsil edilmiştir? Elektrikli araç kullanımının şebeke esnekliğinin sağlanması ve elektrik talebi artmasına etkisi öngörülebilmekte midir? Elektrikli şarj istasyonu kaçtır? Elektrikli araçlarla ilgili..."