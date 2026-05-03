Gurme İzmir Olivtec Fuarı'nda Uzmanlar, Gıdadaki Bilgi Kirliliğine Karşı Uyardı: "Etiketleri Doğru Okuyun, Bilimsel Veriden Şaşmayın" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gurme İzmir Olivtec Fuarı'nda Uzmanlar, Gıdadaki Bilgi Kirliliğine Karşı Uyardı: "Etiketleri Doğru Okuyun, Bilimsel Veriden Şaşmayın"

03.05.2026 12:52  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gurme İzmir Olivtec Fuarı, bu yıl da gıda sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi. Fuarda, uzmanlar özellikle gıdada artan bilgi kirliliğine dikkati çekti, panellerde, süt ve zeytinyağı başta olmak üzere temel gıda ürünleri bilimsel veriler ışığında ele alındı, tüketicilere “etiketleri doğru okuma” ve “bilimsel veriye dayalı beslenme” çağrısı yapıldı.

(İZMİR) - Gurme İzmir Olivtec Fuarı, bu yıl da gıda sektörünün profesyonellerini bir araya getirdi. Fuarda, uzmanlar özellikle gıdada artan bilgi kirliliğine dikkati çekti, panellerde, süt ve zeytinyağı başta olmak üzere temel gıda ürünleri bilimsel veriler ışığında ele alındı, tüketicilere "etiketleri doğru okuma" ve "bilimsel veriye dayalı beslenme" çağrısı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olivtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, düzenlenen paneller ve deneyim alanlarıyla sektör profesyonellerini, akademisyenleri ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

Fuarda düzenlenen oturumlarda, süt ve zeytinyağı başta olmak üzere temel gıda ürünleri, bilimsel veriler, kültürel miras ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ele alınırken, mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri ve sergilerle ziyaretçilere çok yönlü bir fuar deneyimi sunuldu.

Doğru bilinen yanlışlar

Gurme İzmir – Olivtech Fuarı Etkinlik Sahnesi'nde, "Tüketim – Deneyim – Algı" temasıyla düzenlenen oturumlar ve tadım etkinlikleri büyük ilgi gördü.

"Sütü Nasıl Tüketiyoruz? Yeni Nesil Yaklaşımlar" başlıklı panelin moderatörlüğü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Karagözlü tarafından yapıldı."

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedef Nehir El, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSEDAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TE-TA Teknik Tarım Genel Müdürü Sumer Tömek Bayındır ile Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykan Candemir konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Cem Karagözlü, süt ve süt ürünlerinin gıda sektörü içindeki stratejik konumuna işaret ederek, "Tüketici alışkanlıkları hızla değişirken, beslenmede doğru bildiğimiz pek çok konunun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Tüketici nereye doğru evriliyor, doğru bilinen yanlışlar neler; bu soruların yanıtlarını alanında uzman isimlerle birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Üretimde bilgi ve teknoloji vurgusu

Sumer Tömek Bayındır, süt üretiminde kalite ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üreticinin doğru bilgi ve teknolojiyle desteklenmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Bayındır, "Süt sektörünün hak ettiği değeri bulamaması üreticiyi zorlayan önemli bir konu. Kooperatifleşmenin güçlendirilmesi de sektör açısından kritik. Üreticinin birlikte hareket etmesi, pazarlama gücünü ve dayanıklılığını artıracaktır. Üreticiye doğru teknolojilerin ulaştırılmasıyla birlikte ise sektör daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir yapıya kavuşabilir" diye konuştu.

Bilinçli tüketim ve doğru etiket okumanın önemi

Prof. Dr. Sedef Nehir El, gıda tüketiminde bilinçli tercihlere dikkati çekerek, tüketicilerin ürün etiketlerini doğru okumasının önemini vurguladı. Sedef Nehir El, "Tüketicinin yalnızca tek bir değere odaklanmak yerine, ürünün genel besin profilini birlikte değerlendirmesi gerekir. Doğru bilgiye dayalı tüketim alışkanlıkları da hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşımakta. Gıda seçimlerinde ise bilimsel verilerin rehber alınması gerekir" diye konuştu.

Tüketici davranışında yeni dönem

Prof. Dr. Aykan Candemir, süt ve süt ürünleri özelinde tüketici davranışlarının son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, pazarlamada artık yalnızca ürünün değil, sürdürülebilirlik, marka değeri ve teknolojinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Candemir, "Süt ve süt ürünlerinde de artık temel beklenti yalnızca tüketim değil; işlev, fayda ve güven unsurları. Artık üreticilerin rekabet edebilmesi için hikayesi olan, sürdürülebilir ve katma değer yaratan ürünlere yönelmesi gerekiyor. Doğru kurgulandığında bu alanda çok başarılı işler ortaya koymak mümkün" diyerek, doğru planlama ve strateji ile sektörün önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı.

Zeytinyağında kültürel miras, bilim ve sürdürülebilir gelecek vurgusu

"Gelenekten Geleceğe Zeytinyağının Sofralarımızdaki Değeri" başlıklı panelde ise zeytinyağının kültürel mirastan günümüz beslenme alışkanlıklarına uzanan yolculuğu ele alındı. Moderatörlüğünü İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan'ın üstlendiği oturumda, Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Sarıbaş, Genç ve Naturel A.Ş. Kurucu Ortağı Prof. Dr. Seda Genç ile Endokrin, Metabolizma, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer, zeytinyağının üretim süreçleri, sağlık üzerindeki etkileri ve doğru tüketim alışkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu."

Zeytinyağının tarihsel kökleri ve doğru kullanımı

Prof. Dr. Seda Genç, zeytinyağının tarihsel köklerine ve mutfaktaki yerine dikkati çekerek, "Bu topraklarda milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanan zeytinyağı işleme merkezleri bulunuyor. Yani yaklaşık 2 bin 600 yıldır bu coğrafyada zeytinyağı üretiliyor. Zeytinyağı, Akdeniz'e komşu ülkelerin temel yağlarından biri. Türk mutfağında ise dünyada benzeri olmayan zeytinyağlılar kültürü var. Ancak zeytinyağını doğru kullanmak ve saklamak büyük önem taşır; ısıdan, ışıktan ve havadan korunması gerekir" diye konuştu.

Köstem: "Zeytinyağı bir kültürel miras"

Doç. Dr. Levent Köstem, zeytinyağının yalnızca bir gıda ürünü değil, aynı zamanda güçlü bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak, "Bilimsel araştırmalar, zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Zeytinyağının üretildiği coğrafyada tarım, gastronomi ve turizm birbirini besleyen üç temel alan. Bu üç alan hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir değer üretmekte. Bu değerin artmasıyla birlikte zeytinyağı ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmiştir" dedi.

Dizdarer: "Zeytinyağı, çok boyutlu bir değer taşıyor"

Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer ise zeytinyağının çok boyutlu bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Zeytinyağı, kültür, sağlık, beslenme ve ekonomi gibi dört temel alanı içinde barındıran, dünyanın en değerli gıda maddelerinden bir. İnsanlık tarihi incelendiğinde, zeytinyağının 2 bin 500 – 3 bin yıl öncesinden bu yana sadece beslenmede değil; yara iyileştirme, kas ağrılarının hafifletilmesi gibi farklı alanlarda da kullanıldığı görülmekte" ifadelerini kullandı.

Sarıbaş: "Zeytin bir hafıza, zeytinyağı bir medeniyet"

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Sarıbaş da zeytin, zeytinyağı, incir ve üzüm üzerine yürüttükleri akademik çalışmalara değinerek, bu ürünlerin tarımsal değerinin yanı sıra çok katmanlı kültürel bir anlam taşıdığını vurguladı. Sarıbaş, hazırladıkları kitap çalışmalarında bu ürünleri tarihsel, dinsel, arkeolojik, mitolojik, kültürel, botanik, turizm ve ekonomi boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, "Zeytin sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir hafıza; zeytinyağı ise bu hafızanın medeniyete dönüşmüş halidir" diyerek hazırladıkları zeytinyağı kitabında 30 farklı araştırmacı ve 12 farklı branştan akademisyenin katkı sunduğunu, bu yönüyle çalışmanın disiplinler arası güçlü bir bilimsel üretim niteliği taşıdığını ifade etti.

Zeytin ve zeytinyağının sağlık boyutu konuşuldu

Dr. Esat Hoşgönül ve Dr. Feray Özgür Saraçoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı "Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Hekimler ve Eczacılar" başlıklı oturumda ise zeytin ve zeytinyağı üretim süreçlerinin sağlık alanıyla kesişen yönleri ele alındı. Hekimlik ve eczacılık perspektifinden değerlendirilen panelde, üretimden tüketime uzanan zincirde zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki etkileri ve bilimsel boyutu katılımcılarla paylaşıldı.

Mutfak atölyeleri ve sergiler

Gün boyunca, ayrıca, Şef Özlem Mekik moderatörlüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen mutfak atölyelerinde Mövenpick Otel'den Executive Chef Murat Yıldız "Levrekli şevketi bostan" ve Kaya Otel'den Sous Şef Yahya Yıldırım "İzmir kumru ekmeği üzerine enginarlı köfte" hazırlayarak ziyaretçilere sundu.

Dokuz Eylül, Katip Çelebi, İzmir Ekonomi üniversiteleri ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen tadım etkinlikleri, Oliv Bar alanındaki zeytinyağı, zeytin ve peynir tadımları ile Köstem Zeytinyağı Müzesi özel seçkisi sergisi de ziyaretçilere fuar boyunca çok yönlü bir deneyim sundu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurme İzmir Olivtec Fuarı'nda Uzmanlar, Gıdadaki Bilgi Kirliliğine Karşı Uyardı: 'Etiketleri Doğru Okuyun, Bilimsel Veriden Şaşmayın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada
Serie A’da iki takım birden küme düştü Serie A'da iki takım birden küme düştü
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü Bıçağı çekip boğazına dayadı Avukat Hatice öldürüldü, avukat Taha ölümden döndü! Bıçağı çekip boğazına dayadı
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor
Sadettin Saran’dan Ederson için bomba karar Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray’a servet kazandıracak Bu parayı veren Osimhen’i alır Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır
Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu Engelli vatandaşı benzin döküp yakan vicdansıza verilen ceza belli oldu
Real Madrid’de Arda Güler’e büyük onur Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
Bahçeli’nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı
3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain’in son hali sevenlerini şaşırttı 3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain'in son hali sevenlerini şaşırttı
Galatasaray’dan Szymanski bombası Son karar o isimde Galatasaray'dan Szymanski bombası! Son karar o isimde
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:42
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina’nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı
11:28
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
09:47
Define avcıları “Öksürük Baba Türbesi“ni talan etti
Define avcıları "Öksürük Baba Türbesi"ni talan etti
09:42
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
09:40
Cem Yılmaz’a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
09:23
Trump “Korsan gibi davrandık“ dedi, İran’dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
08:30
Gıda devi iflas etti Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
08:19
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
07:49
Bulun bu sapığı İstanbul’un göbeğinde infial yaratan görüntü
Bulun bu sapığı! İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
07:37
Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 13:23:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Gurme İzmir Olivtec Fuarı'nda Uzmanlar, Gıdadaki Bilgi Kirliliğine Karşı Uyardı: "Etiketleri Doğru Okuyun, Bilimsel Veriden Şaşmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.