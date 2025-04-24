Gürsu'da Erasmus+ ile 800 Gönüllü Projelerde Yer Aldı - Son Dakika
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Gürsu'da Erasmus+ ile 800 Gönüllü Projelerde Yer Aldı

Gürsu Belediyesi'nin Eurodesk Temas Noktası, 800 gencin Avrupa'daki gönüllülük projelerine katılmasını sağladı.

24.04.2025 11:19
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Bursa'nın Gürsu Belediyesince 2019'da Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus+ kapsamında kurulan Eurodesk Temas Noktası sayesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek isteyen 800 kişi, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki gönüllülük projelerinde görev aldı.

Gürsu Belediyesince 6 yıl önce kurulan Eurodesk Temas Noktası'na başvuran 16 ila 30 yaş arasındaki gönüllüler, Erasmus+ Gönüllülük Programları Proje Uygulama ve Yürütme Ekibi tarafından, yüz yüze görüşmeler sonucu, çağrıya çıkan ülkelerin kritiklerine göre seçiliyor.

Kriterlere uyanlar, aralarında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya, İsviçre, İsveç, Norveç ve İtalya'nın da bulunduğu 37 ülkede gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

Proje kapsamında yurt dışından 550 gönüllü Bursa'da ağırlanırken, Bursa'dan da 250 gönüllü Avrupa ülkelerinde "geri dönüşüm", "sürdürülebilir bahçecilik", "sağlıklı yaşam", "iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık", "paleontolojik kazı çalışmaları" ve "anaokullarında ve yeşil okul kapsamında at bakıcılığı" gibi çalışmalarda görev yaptı.

Türkiye'ye gelen gönüllüler ise "sosyal yardımların tasnifi ve dağıtımı", "girişimcilik", "sporcu fabrikası", "akran öğrenmesi", "dijital içerik üretimi", "halk oyunları", "Türkçe öğrenme" gibi projelerde yer aldı.

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, çalışmalarıyla bu yıl AB Parlamentosu Eurodesk "Kapsayıcı Gençlik Bilgilendirmesi (Inclusive Youth Information)" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

"Gençlerin hem kişisel hem de kariyer gelişimi için büyük fırsat"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AA muhabirine, 6 yıl önce gençlerin talebi doğrultusunda kurulan Eurodesk Temas Noktası ile kültür elçiliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Programın, Türkiye'den Avrupa'ya giden gençler için hem kişisel hem de kariyer gelişimleri açısından büyük fırsat olduğunun altını çizen Işık, yurt dışından Türkiye'ye ön yargıyla gelen gençlerin de fikirlerinin burayı ziyaret ettikten sonra değiştiğine şahit olduklarını dile getirdi.

Almanya, Fransa, Portekiz, Polonya, Danimarka, İtalya ve birçok ülkeyle ortak çalıştıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Beni mutlu eden şey, projeyle şu an 4 arkeoloğumuzun İtalya'da kazı çalışmalarına katılması çünkü daha önceden hep yurt dışından arkeologlar gelip bizimle bu çalışmaları yapıyordu ama artık kendi arkeologlarımızı yurt dışına gönderiyoruz, gönüllü olarak orada çalışmalar yapıyorlar. Kendilerini geliştirdikleri için birçoğu belki farklı bölgelerde iş buluyor, birçoğu da Türkiye'ye daha çok sahip çıkıp Türkiye'de kendi işlerini kuruyor."

Işık, yapılan çalışmaların Brüksel'de analiz edilmesi sonucu bu yıl ödül almaya hak kazandıklarını söyledi.

Yabancı öğrenciler Türkiye'ye gelmekten mutlu

Norveç'ten gelen 19 yaşındaki Lena Julia Lislevand ise "Gerçekten çok güzel vakit geçiriyorum. Herkes çok nazik ve Türkiye çok güzel bir ülke. Projeye katıldığım için çok mutluyum, herkes çok kibar ve her şey çok eğlenceli. Türkiye'ye daha önce de birçok kez gelmiştim, ileride tekrar gelmeyi kesinlikle çok isterim. Bu, son seferim olmayacak." dedi.

Almanya'dan gelen Pakistan uyruklu yüksek lisans öğrencisi Muhammad Jahanzaib Khan da içe dönük olmasına karşın projeyle kabuğunu kırdığını ve bunun hayatı için adeta dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Khan, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türk insanını ve özellikle Türk mutfağını çok sevdim. Birçok yeri gezdik gördük. Okçuluk öğrendik ki bu da benim için bir ilkti. Kebap yedik. Pakistan'da da yapılıyor ama buradaki çok başkaydı tabii. Genel olarak her şey harikaydı. Türkiye'ye ve Bursa'ya tekrardan gelmeyi çok isterim." diye konuştu.

Bursa'da yaşayan ve gönüllü olarak projede yer alan Yusuf Emir Turan, başta yabancı dil konusunda kaygılarının bulunduğunu anlatarak, "Buradaki insanlarla konuştukça, tanıştıkça hem heyecanım gitti hem öz güvenim arttı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürsu'da Erasmus+ ile 800 Gönüllü Projelerde Yer Aldı - Son Dakika

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