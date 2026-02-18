İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti - Son Dakika
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
18.02.2026 13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Mardin'de bir şahıs, güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp işkence etti. Çocuğun pantolonunu ve tişörtünü çıkarıp iç çamaşırıyla bırakan şüpheli, önce çocuğu darbettiği daha sonra "Köpeği üstüne salarım. Seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, çocuğun tehditlerle şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Harmantepe Mahallesi'nde iddiaya göre; bir şahıs, köyde babasıyla birlikte yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğunu "güvercinlerini çaldığını" öne sürerek ahıra götürdü.

Çocuğu iç çamaşırına kadar soyup ahırda işkence etti

ÇOCUĞU SOYUP İŞKENCE UYGULADI

Çocuğun pantolonunu ve üzerindeki tişörtünü çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeğini çocuğun üzerine salmakla tehdit etti.

Çocuğu iç çamaşırına kadar soyup ahırda işkence etti

DAKİKALAR SÜREN DEHŞET KAMERADA

Görüntülerde çocuğa vuran şüphelinin, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" demesi üzerine çocuğun, "Dayı vallahi bende değil" dediği duyuluyor. Daha sonra şüphelinin çocuğa "Dayı mayı yok. Bende değil yok. Kapıda MOBESE kamerası var, nasıl bende değil diyorsun oğlum" diyerek vurduğu görülüyor. Çocuğun "Vallahi bende değil" demesiyle çocuğa vurmaya devam eden şüphelinin "Nasıl sende değil oğlum, sendedir" dediği yer alıyor. Görüntülerde, ayrıca şüphelinin ahırdaki köpeği işaret ederek, "Vallahi getirmezsen köpeği üstüne salarım. Silahla seni öldürürüm" dediği de duyuluyor. Dakikalar süren şiddetin videosunu çeken kişinin ise "Yeter. Günahtır" dediği de görüntülerde duyuluyor.

Çocuğu iç çamaşırına kadar soyup ahırda işkence etti

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre çocuk, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çekti. Şüpheli bunun üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİ İŞKENCEYİ MEŞRU KILMAZ"

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürüp, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sanal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (2)

  • turgut bozbuga turgut bozbuga:
    eğer hırsızlık yaptıysa kolluk kuvvetleri ne vermeli biri buna bunu yaptındiye aynısını yapsa ozaman herkes kendi adaletini sağlarsa ozaman kolluk kuvvetlerinin işi ne olacak 4 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    kuş önemli 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
