Hakkari'de 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Heyecanı - Son Dakika
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Hakkari'de 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Heyecanı

Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenecek olan 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte gerçekleştirilecek önemli organizasyonlardan biri olacak. Festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek ve ünlü sanatçı Kıraç konser verecek. Ayrıca, festivalin amacı olan ilçenin tanıtımına katkı sağlanması ve turizmin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

20.06.2024 11:07
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Son yıllarda huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5. kez "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" heyecanı yaşanacak.

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili, ılıman iklimi sayesinde birçok ürünün yetiştiği ilçenin tanıtımına katkı sağlanması ve bölgede turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliğinde 27-30 Haziran'da "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" gerçekleştirilecek.

Kentin yanı sıra il dışından yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğrafçının katılması beklenen festivalde, güven ortamının tesis edildiği Han Yaylası'nda da bisiklet yarışması düzenlenecek, çocuk ve vatandaşların katılımıyla uçurtma şenliği yapılacak.

Tırmanış, rafting ve kano etkinlikleri ile tekerlekli kayak yarışmasının gerçekleştirileceği, plaj voleybolu turnuvası, off-road ve yamaç paraşütü gösterilerinin düzenleneceği festivalde, ünlü sanatçı Kıraç konser verecek.

Türkiye'nin farklı illerinden festivale katılması beklenen fotoğraf tutkunları da tarihi kale evleri ve su değirmenlerini, çeltik ve susam tarlalarını, yöredeki günlük yaşam ve doğal güzellikleri görüntüleyerek ödül için çaba sarf edecek.

Kaymakam Mert Kumcu, AA muhabirine, Çukurca'nın son yıllarda etkinlik ve festivallerle adından söz ettirdiğini söyledi.

Bu yıl en geniş katılımlı ve en fazla etkinliğin yapılacağı festivali düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Kumcu, "Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İlçemiz tarihi yapıları ve doğal güzellikleri, coğrafyasıyla fotoğraf tutkunlarının, doğa sporlarının, ekstrem sporların adresi olmaya aday bir bölge. Bu festivalde ilk defa Kazan Vadisi'nde de etkinliklerimiz olacak. Kazan Vadisi çok acılar yaşamış bir bölgemiz. Han Yaylası'nda ilk defa dağ bisikleti yarışmamız olacak. 45 kilometrelik parkurumuz var." dedi.

"Hakkari artık festivalleriyle anılan bir bölge"

Festivalde Türkiye'nin birçok ilinden off-road araçlarının gösteri sunacağını ifade eden Kumcu, şunları kaydetti:

" Adana'dan gelecek yamaç paraşütü ekibimiz Çocuk Tepe'de gösteri yapacak. Rusya'dan bir kadın dağcımız tırmanış yaparak buradaki coğrafyayı tanıtacak. Vatandaşımızın konser konusunda çok talebi oldu. Ünlü sanatçımız Kıraç bizi kırmadı. İnşallah 28 Haziran Cuma akşamı Çukurca'daki vatandaşlarımızla Kıraç'ı buluşturacağız. Çukurca'mızın tarihi yapısını, doğal güzelliklerini görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. 700'e yakın misafir bekliyoruz. Festivalde kültür etkileşimi oluyor. Buruda konaklama anlamında imkanlarımız kısıtlı ama vatandaşlarımız, fotoğraf tutkunları ve diğer misafirlere evlerini açıyor. Vatandaşlarımız birbirleriyle kültür etkileşimine girerek çok güzel bir ortama vesile oluyor."

Çukurcalı vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Kumcu, "Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden misafirlerimiz gelecek. Esnafımıza da katkısı olacak. Buradaki kadınların ürettiği çok güzel ürünler var. Onlar da festival boyunca stant açarak el emeği, göz nuru ürünlerinin satışını yapacak. Bu da festivale ayrı bir hava katacak. Hakkari'de başka festivaller de yapılıyor. Bu etkinlikler bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. Hakkari artık doğal güzellikleri ve festivalleriyle anılan bir bölge." diye konuştu.

Nevşehir'den gelerek ilçeyi gezen mimar Nihal Ergün ise "Turizmin ön yargıları yıkmak için güzel bir köprü olduğunu düşünüyorum. Burada çok güzel vakit geçirdik. İnsanlarına ve doğasına hayran kaldık. Festivalin güzel geçeceğini düşünüyorum. Herkes içi rahat şekilde gelebilir. İyi zaman geçireceklerine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Heyecanı - Son Dakika

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