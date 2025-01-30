Hakkari\'de Kış Hazırlığı: Dağdan Kızaklarla Ot Taşınıyor

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HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyünde yaşayanlar, yazın 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları otları, kışın kızaklara yükleyip, zorlu yolculuğun ardından köye indiriyor. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylülere eşlik eden Demirören Haber Ajansı ekibi, o zorlu yolculuğu dron ile görüntüledi.

Hakkari merkez Ağaçdibi köyünde hayvan sahipleri, yaz mevsiminde yüksek dağlara hayvanları için istifledikleri otları, kışın zorlu bir yolculukla kızaklarla taşıyor. Köylüler, otları daha rahat taşımak için köye 4 kilometre mesafedeki yüksek bir alanda topluyor. Kış mevsiminde yağan karla birlikte otlar kızaklara yüklenip, köye indiriliyor. 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları ot balyalarını kızaklarla taşıyan köylülerin zorlu yolcuğuna DHA ekibi de eşlik edip, o anları dron ile görüntüledi.

'4 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, ULAŞABİLİYORUZ'

Ağaçdibi Köyü Muhtarı Ramazan Adıyaman, 50 yıl önce yerleştikleri köylerinde tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yaz aylarında yüksek dağlarda hayvanlarımız için istiflenen otları kışın köye yakın bölgeye kızakla taşıyoruz. Ot balyalarının olduğu dağlık alana 4 kilometre yürüyüp, ulaşıyoruz. Otları, kızakla yer yer 1 metreyi bulan karda yürüyerek indiriyoruz. Çok zor ve zahmetli bir iş. Havanın güzel olduğu günlerde köylüler toplu bir şekilde gidip kızakla ot taşıyor" dedi. Köy sakinlerinden Halit Aslan ise Hakkari'de kış şartlarının zorlu geçtiğinden dolayı dağlarda topladıkları otları ancak kızak üzerinde köylere indirebildiklerini belirterek, yetkililerden yaylalarına yol yapmalarını istedi.