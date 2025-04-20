Halikarnas Balıkçısı'nın 135'inci Yaşı "Merhaba Günü"Nde Kutlandı - Son Dakika
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Halikarnas Balıkçısı'nın 135'inci Yaşı "Merhaba Günü"Nde Kutlandı

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"Halikarnas Balıkçısı" adıyla bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 135'inci doğum günü dolayısıyla "Merhaba Günü" etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinlikteki konuşmasında, "Biz bugün bir merhabada, o üç hecenin ardındaki binlerce sihirli kelimenin, binlerce sihirli kelimeyi açan Halikarnas Balıkçısı’nın bu topraklara gelişinin ve varoluşunun 135. yılını kutluyoruz" dedi.

20.04.2025 11:04  Güncelleme: 12:23
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(MUĞLA) - "Halikarnas Balıkçısı" adıyla bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 135'inci doğum günü dolayısıyla "Merhaba Günü" etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinlikteki konuşmasında, "Biz bugün bir merhabada, o üç hecenin ardındaki binlerce sihirli kelimenin, binlerce sihirli kelimeyi açan Halikarnas Balıkçısı'nın bu topraklara gelişinin ve varoluşunun 135. yılını kutluyoruz" dedi.

Inspera Bodrum-Livaneli Sahnesi'ndeki etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek, MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Burcu Karabey, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürleri, Halikarnas Balıkçısı'nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Ömer Derya Kabaağaçlı, Tuba Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı ve Ege Savaş ile Zülfü Livaneli katıldı.

Etkinlikte sergi açılışı ve kokteylin ardından, tiyatro sanatçısı Utku Erişik "Mavi Sürgün" kitabından Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Halikarnas Balıkçısı'na dönüştüğü bölümü oyunlaştırdığı bir performans sergiledi.

"Bugün burada sadece bir doğum gününü kutlamıyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir doğum gününü kutlamıyoruz, bugün burada bir felsefenin, bir yaşam şeklinin, bir inanmışlığın ve bu inanmışlığın altında açan begonvilleri, o güzel deniz kokusunu ve o deniz kokusunun bu yöreye katmış olduğu değerleri kutluyoruz. Biz bugün bir merhabada, o üç hecede ardındaki binlerce sihirli kelimenin, binlerce sihirli kelimeyi açan Halikarnas Balıkçısı'nın bu topraklara gelişinin ve varoluşunun 135. yılını kutluyoruz."

Mandalinci, "bu güzel coğrafyada Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olarak hizmet vermekten gurur duyduğunu" belirtti.

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Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerinin 17 Nisan Merhaba Günü'ne özel okul bahçesinde 500'e yakın öğrenci ile hazırladıkları  koreografinin gösterimi sırasında Halikarnas Balıkçısı'nın torunları duygusal anlar yaşadı.

Sokak şarkılarıyla bilinen Emina Rosa'nın tek şarkılık performansı sergilediği etkinlikte, "Ressam Cevat Şakir: Halikarnas Balıkçısı'nın Görsel Mirası" sergisi küratörü Ömer Durmaz sahnede Yazar Ömer Faruk Şerifoğlu ile birlikte Halikarnas Balıkçısı'nın sanatçı yönü üzerinde konuştu.

Ardından eski diplomat Metin Erdoğan, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, günün iletişim planlamasını üstlenen Rauf Kösemen ve etkinliğin sunucusu Osmantan Erkır, Merhaba Günü'nün nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Sanatçı Özgür Kıyat'a Aksona Zeybeği türküsü performansı sırasında Bodrum'un efsane süngercisi olan ve "Aksona Mehmet" olarak tanınan Mehmet Baş zeybek oynayarak eşlik etti.

Bodrum ve Girit Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı, konuşmasında Halikarnas Balıkçısı ve denizci arkadaşı Paluko'nun anılarını anlattı.

Oyuncu Hakan Meriçliler Halikarnas Balıkçısı'nın Gençlik Denizleri'nden kitabından bir öykü okuyarak misafirlerin beğenisini toplarken, sanatçı Jehan Barbur sahnede Halikarnas Balıkçısı'na yazdığı mektubu okudu.

Etkinlikte Halikarnas Balıkçı'nın torunları konuşma yaparak, dedelerini anlatırken, damadı John Noonan'ın 1960'lı yıllarda çektiği görüntülerden oluşan bir video kesiti izletildi.

Etkinlik, Haluk Polat şefliğinde sahne alan Koro Piera ve An Vokal ekibinin şarkılarıyla tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi'nin bu yıl da işbirlikçisi Bilgi Yayınevi oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası etkinliğin ana sponsorluğunu üstlendi.

Milta Bodrum Marina, PF Marine, Marina Yacht Club, BOSAV, TURSAB Bodrum, Bodrum ODTÜ Mezunları Derneği, Ozpack, Germirli, Bodrum Müdavim, Bodrum Mandalin Gazozu, Very Chic Bodrum Merhaba Günü'nün destekçileri arasında yer aldığı etkinliğin konaklama sponsorluğunu Duja Hotels, LVZZ Hotel, Flora Hotel Bodrium Hotel, Lugga Hotel, Seçkin Konaklar ve Dilek Ağacı Butik Hotel üstlendi.

Etkinlik öncesindeki resim ve illüstrasyon sergisi

"Ressam Cevat Şakir: Halikarnas Balıkçısı'nın Görsel Mirası" sergisi de Merhaba Günü etkinliği açıldı. Tasarım tarihçisi ve akademisyen Ömer Durmaz'ın küratörlüğündeki resim ve illüstrasyon sergisinde, Bodrum Deniz Müzesi'nin, Kabaağaçlı ailesinin ve özel koleksiyonlardan orijinal eserler ve dönem resimlemeleri yer alıyor.

Sergi, 18 Mayıs'a kadar pazartesi hariç Inspera Bodrum Kültür Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

"Merhaba Günü" ilgili tüm bilgilere 'www.merhabagunu.com' adresinden ulaşılabiliyor.

Eski Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 2022'de Halikarnas Balıkçısı'nın doğum günü olan 17 Nisan "Merhaba Günü" ilan edilmişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Halikarnas Balıkçısı'nın 135'inci Yaşı 'Merhaba Günü'Nde Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halikarnas Balıkçısı'nın 135'inci Yaşı "Merhaba Günü"Nde Kutlandı - Son Dakika
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