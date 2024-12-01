Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi ile Ulaşım Süresi Kısalıyor - Son Dakika
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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi ile Ulaşım Süresi Kısalıyor

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi ile Ulaşım Süresi Kısalıyor

Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 2025 yılında başlayacak Çerkezköy-Sofya seferleri ile Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin 2028'de tamamlanacağını açıkladı. Proje, Türkiye'yi demir yoluyla Avrupa'ya bağlayacak.

01.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ile İstanbul arasını 1 saat 30 dakikaya düşürecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde Çerkezköy-Sofya seferlerinin başlamasının planlandığını söyledi. Aksal, "Projenin tamamını 2028'in sonunda tamamlamayı planlıyoruz ama bu arada tabii 2025 yılında Çerkezköy-Sofya seferlerinin başlaması planlanıyor. Yani bu biten hat kullanıma girecek" dedi.

Türkiye'yi demir yoluyla Avrupa'ya birleştirecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nde yapım çalışmaları sürüyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan proje, 'İpek Demir Yolu' güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturuyor. Hem ulaşım hem de ticaret açısından büyük önem taşıyan projenin 2019 yılında yapımına başlanan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmında çalışmalar devam ediyor. Toplam 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunan projede sona gelindi.

'2028'İN SONUNDA TAMAMLANIYOR'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, projenin üç kademeden oluştuğunu belirterek, "Bir tanesi Halkalı-Çerkezköy Hattı. Biliyorsunuz bunu Avrupa Birliği fonlarıyla yapıyorduk. Hemen hemen tamamlanmış durumda o hat. İkinci hat Çerkezköy-Ispartakule bağlantısı. Üçüncü hat da Ispartakule-Halkalı arası. Ispartakule-Halkalı arası da çok hızlı gidiyor. Zaten o İstanbul'un içinde de yani İstanbul trafiğini de çok rahatlatacak bir proje. O da çok hızlı gidiyor. Diğer kesimi de orta kesimi de Avrupa Kalkınma Bankası'ndan aldığımız bir krediyle yapıyoruz. Oranın da yer teslimi yapıldı. Projenin tamamını 2028'in sonunda tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

'BURADA İKİ TREN PROJESİ VAR'

Projede kapsamında, Çerkezköy-Sofya seferlerinin 2025 yılı içinde başlamasının planlandığını dile getiren Aksal, "Bu arada tabii 2025 yılında Çerkezköy-Sofya seferlerinin başlaması planlanıyor. Yani bu biten hat kullanıma girecek ama aslında burada iki tane yazılı tren projesi var, bir tane değil. Bir tane proje de Kapıkule, Çatalca, oradan İGA Havalimanı'ndan geçecek, havalimanından 3'üncü köprünün üzerinden Ankara'ya bağlanacak. Önceki dönem Ulaştırma Bakanımızın ifadesiyle Demir Kuzey Marmara diye tarif ettiği bir yol var. İkinci bir hat olacak. Edirnelileri havalimanına bağlayacağı için o da çok önemli. Bu proje bir tanesi Halkalı'ya bağlıyor. Projenin diğer ayağı da bizi İstanbul Havalimanı'na bağlayacağı için şehrin içi de bir havalimanı haline gelecek. İki proje de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani bu ayak tamamlanmak üzere" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi ile Ulaşım Süresi Kısalıyor - Son Dakika

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