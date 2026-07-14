Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü - Son Dakika
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Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü

14.07.2026 10:22  Güncelleme: 10:24
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'da gözaltına alınan Levent'in, İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinden araca bindiği anlar kameralara yansırken, soruşturma kapsamında bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltı öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiğinin belirlendiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edildi.

GÖZALTI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce İstanbul- İzmir otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin önünden araca bindiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü

AHBAP SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ise bugün ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent de bulunurken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dernek ofisi ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

HALUK LEVENT'TEN İLK SÖZLER: ASIL BOMBAYI BEKLEYİN

Öte yandan; gözaltındaki Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar.

"KİŞİSEL BORÇ-ALACAK İLİŞKİLERİMİ AHBAP İLE İLİŞKİLENDİRMEYİN"

Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü

"YAKINDA HAYRETLER İÇERİSİNDE KALACAKSINIZ"

Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.

Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

Kaynak: DHA

Haluk Levent, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Magazin, Güncel, İzmir, Bursa, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüsü - Son Dakika

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