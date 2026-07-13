Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu - Son Dakika
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Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu

13.07.2026 15:29
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Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yansıyan artışın ardından, akaryakıt piyasasında yeni bir hareketlilik daha yaşanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,60 TL zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gelişme, bu kez benzin grubunda yaşandı. Motorin fiyatlarında yaşanan artışın şoku henüz atlatılmamışken, gözler benzin tabelalarına çevrildi.

ÇARŞAMBA GECE YARISINA DİKKAT

Sektör temsilcileri ve gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı kulis bilgilerine göre, hafta ortasında pompa fiyatları bir kez daha değişecek. Benzinin litre satış fiyatına 1,60 TL oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Söz konusu zammın, çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.90 TL

Motorin litre fiyatı: 69.88 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.75 TL

Motorin litre fiyatı: 69.73 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.86 TL

Motorin litre fiyatı: 70.99 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.14 TL

Motorin litre fiyatı: 71.26 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    gündüz yapın geceye gerek yok zaten millet uyuyor 0 0 Yanıtla
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