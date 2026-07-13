Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gelişme, bu kez benzin grubunda yaşandı. Motorin fiyatlarında yaşanan artışın şoku henüz atlatılmamışken, gözler benzin tabelalarına çevrildi.
Sektör temsilcileri ve gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı kulis bilgilerine göre, hafta ortasında pompa fiyatları bir kez daha değişecek. Benzinin litre satış fiyatına 1,60 TL oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Söz konusu zammın, çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 62.90 TL
Motorin litre fiyatı: 69.88 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 62.75 TL
Motorin litre fiyatı: 69.73 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.86 TL
Motorin litre fiyatı: 70.99 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.14 TL
Motorin litre fiyatı: 71.26 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu - Son Dakika
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