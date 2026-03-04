Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi - Son Dakika
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi

Hamaney\'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
04.03.2026 13:56
Hamaney\'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
ABD ve İsrail'in cumartesi günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney için üç gün sürecek bir "veda töreni" düzenlenecekti. Ancak yeni yapılan açıklamada törenin ertelendiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in savaşın ilk gününde düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü birçok ülkede tepkiyle karşılanırken, İran'da yapılması planlanan veda töreniyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SAATLER KALA TÖREN ERTELENDİ

İran medyası, Hamaney için üç günlük bir "veda töreni" düzenleneceğini duyurmuştu. İlk açıklamalarda törenin bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde başlayacağı belirtilmişti. Ancak saatler sonra İran devlet medyası törenin ertelendiğini açıkladı. Yenilenen programın daha sonra duyurulacağı bildirildi.

MEŞHED'DE DEFNEDİLMESİ BEKLENİYOR

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre Hamaney'in naaşı, Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed kentinde defnedilecek. Hamaney'in, Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.

MEŞHED KENTİNİN ÖNEMİ

İran'ın ikinci en büyük şehri olan Meşhed, ülkenin kutsal noktalarından biri olarak görülüyor. Eski ismi Sanabad olan yerleşim yerinin bu kadar büyümesinin en önemli sebebi ise Şii inancında "12 İmam" silsilesinin sekizinci imamı olarak kabul edilen Ali er-Rıza'nın türbesinin burada bulunması. İran'da inanç turizmi açısından en önemli merkezlerin başında gelen Meşhed, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Şehrin Sanabad olan adı daha sonra "İmam Rıza'nın şehit düştüğü yer" anlamına gelen "Meşhed-i İmam Rıza" olarak değiştirildi; halihazırda ise kısaca "Meşhed" olarak biliniyor.

AZERBAYCAN TÜRKÜ BİR AİLENİN ÇOCUĞU

19 Nisan 1939'da İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed'de dünyaya gelen Hamaney'in babası Ayetullah Cevad Hamaney, Azerbaycan kökenli bir din adamıydı. Ailesi İran'daki Azerbaycan Türkü topluluğuna mensuptu. Ayetullah Humeyni'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Hamaney, devrim sonrası süreçte Savunma Bakanlığı ve iki dönem boyunca Cumhurbaşkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak yeni rejimin inşasında kilit bir figür oldu.

37 YILDIR İRAN'IN EN GÜÇLÜ İSMİ

1989'dan bu yana İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamında yer alan Ali Hamaney, siyasi kariyerinde İran'ın iç ve dış politikasında önemli izler bıraktı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

