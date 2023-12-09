Hamas\'tan ABD\'nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı

Eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırdı

Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, " İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.

HAMAS'TAN ABD'YE KATLİAM SUÇLAMASI: HALKIMIZIN ÖLDÜRÜLMESİNE KATILDILAR

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi: "Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır."

ABD'NİN OYU İLE ATEŞKES TASARISI REDDEDİLDİ

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kaldı, diğer 13 üye de "evet" oyu verdi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılmıştı. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.