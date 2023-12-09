 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas'tan ABD'nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas'tan ABD'nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı

ABD'nin BMGK'da Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesine Hamas'tan tepki geldi. Açıklamada, "Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır." denildi.

09.12.2023 - 08:05,
Abone Ol

Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, " İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.

HAMAS'TAN ABD'YE KATLİAM SUÇLAMASI: HALKIMIZIN ÖLDÜRÜLMESİNE KATILDILAR

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi: "Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır."

ABD'NİN OYU İLE ATEŞKES TASARISI REDDEDİLDİ

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kaldı, diğer 13 üye de "evet" oyu verdi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılmıştı. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

Hamas\'tan ABD\'nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: LOVÉ ÎSRAEL Yanıtla 4 46

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan ABD'nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı - Son Dakika


10:57
Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Adam yaralamadan dolandırıcılığa kadar birçok suçu var Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Adam yaralamadan dolandırıcılığa kadar birçok suçu var
10:52
Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi
10:48
Yanan sobaya tiner döktü, bedelini ağır ödedi! Alev topuna dönen adam yaşam mücadelesi veriyor Yanan sobaya tiner döktü, bedelini ağır ödedi! Alev topuna dönen adam yaşam mücadelesi veriyor
10:14
Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Tümamiral Yaycı canlı yayını terk etti: Çok canım sıkıldı Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Tümamiral Yaycı canlı yayını terk etti: Çok canım sıkıldı
09:46
Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil
09:38
Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı
09:05
Ankara'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt Ankara'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt
08:33
Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın

Son Dakika
10:57 Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Adam yaralamadan dolandırıcılığa kadar birçok suçu var
10:52 Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 kişi yanarak can verdi
10:48 Yanan sobaya tiner döktü, bedelini ağır ödedi! Alev topuna dönen adam yaşam mücadelesi veriyor
10:14 Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Tümamiral Yaycı canlı yayını terk etti: Çok canım sıkıldı
09:46 Evlerinden suikast tabancası dahil cephanelik çıkan baba-oğuldan akılalmaz savunma: Bizim değil
09:38 Oyuncu Burak Dadak, Aydınevler oyununun sahnesinde sakatlandı
09:05 Ankara'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt
08:33 Dilan Polat'ın sınır dışı edilen çocuk bakıcısı Şule, ülkesine geri döndü: Millet olarak rahatlayın
08:10 İstanbul merkezli operasyonda İskoçlar Çetesi çökertildi! Elebaşı dahil 38 kişi yakalandı
08:05 Hamas'tan ABD'nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2023 11:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan ABD'nin ateşkesi veto eden kararına tepki: Ahlak ve insanlık dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement