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Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek - Son Dakika
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Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek

Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hamas, İsrail'in korkakça suikastlerinin Filistin halkının direnişini kıramayacağını belirtti.

02.01.2024 - 20:41,  Güncelleme: 21:22
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Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerini hedef alan saldırısına ilişkin, "İsrail'in korkakça suikastlerinin Filistin halkının direnişini kıramayacağını" belirtti.

Hamas, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

HAMAS: KORKAKÇA SUİKASTLAR, CESUR DİRENİŞİMİZİ ENGELLEMEYECEK

Açıklamada, "Siyonist işgalcilerin (İsrail), Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak, cesur direnişimizi engelleyemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine saldırısını kınadı

NE OLDU?

Hamas, İsrail'in suikast düzenleyerek, " Gazze'deki hedeflerine ulaşmaktaki başarısızlığını kanıtladığını" kaydetti.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine saldırısını kınadı

SALİH EL-ARURİ KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Hamas, İsrail'in Lübnan'daki ofislerine saldırısını kınadı
Beyrut\'taki suikast sonrası Hamas\'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Beyrut, Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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