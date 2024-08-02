Hamas Lideri İsmail Heniyye İçin Türkiye\'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bayburt, Artvin, Rize ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bayburt'un merkeze bağlı Akşar köyündeki camide Heniyye için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Bayram Danacı'nın kıldırdığı namaz sonrasında Filistin halkı için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Heniyye için Artvin'de Merkez Camisi, Rize'de Şeyh Camisi, Trabzon'da ise İskenderpaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.