Hamza Dağ, İzmir\'de kadın sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Dağ, "İzmir'in kahraman anneleri, İzmir'in değerli kadınları, İzmir'e hak ettiği değere kavuşturacağız. İzmir'i dünyanın incisi yapacağız. İzmir'i annelerimiz; kadınlarımızla beraber yöneteceğiz. Sizlere söz veriyorum. Hizmetin gitmediği, eser üretilmeyen tek bir mahallemiz kalmayacak. Bu hedefleri, sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Konak ilçesinde kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda Dağ'ın yanı sıra AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Genel Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ yer aldı. Buradaki konuşmasında Konak Belediye Başkanı Ceyda Bölünmez Çankırı ile uyum içinde çalıştığını belirten Dağ, "Ceyda hanıma, 'Konak'ta öyle bir belediye başkanlığı yapacaksın ki 5 sene sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kendi elimle takdim edeceğim sana' diyorum. Bu şehirde bir şeylerin başarıldığını, başarılmaya başlandığını göstereceğiz. Biz İzmir'iz, İzmirli ruhuyuz. Başarabiliriz. Başaracağız hep beraber. Bu kültür ve gelenekten aldığımız güçle yolumuzu aydınlatan kadınların, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. İzmir'in kahraman anneleri, İzmir'in değerli kadınları, İzmir'e hak ettiği değere kavuşturacağız. İzmir'i dünyanın incisi yapacağız. İzmir'i annelerimiz; kadınlarımızla beraber yöneteceğiz. Sizlere söz veriyorum: Hizmetin gitmediği, eser üretilmeyen tek bir mahallemiz kalmayacak. Bu hedefleri, sizlerle birlikte başaracağız" diye konuştu.

'İZMİR'DE SIRTIMIZI DAĞ GİBİ SİZLERE DAYADIK'

Kadınların analitik düşünce yetilerinin dışında doğal olarak sahip oldukları duygusal zekaları nedeniyle dokundukları her yere, her şeye estetik kattıklarını söyleyen Dağ, "Bu sebeple şehrimizin ayağa kaldırma yolunda, kadınların iş gücüne katılımına, istihdam edilmesine çok önem veriyoruz. Kadınların fırsat ve kaynaklara erişimlerinin kolay olması amacıyla girişimci, kendi işini kurmak isteyen kadınlarımız için çeşitli kapsayıcı proje uygulamaları hazırladık. Güçlü şehirlerin anahtarının güçlü kadından geçtiği bilinçiyle hem kadınlar hem de aileler için 13 Şubat'ta açıklayacağımız İzmir Beyannamemizde çok önemli başlıklar bulunmakta. Bu şehrin makus talihini kadınlarımızla değiştireceğiz. Biz İzmir'de sırtımızı dağ gibi sizlere dayadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki; annelerimiz, kadınlarımız bizim ardımızda oldu mu aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur evelallah" dedi.

'KADINLARIMIZA YÖNELİK UYGULAMA POLİTİKALARIMIZI GAYRETLE SAMİMİYETLE SÜRDÜRECEĞİZ'

Seçim sonrası süreci işaret eden Dağ, "İnşallah 1 Nisan sabahı tüm hemşerilerimizle yeni bir sabaha uyandığımızda hep birlikte şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı İzmir'in de yüzyılı yapacağımız bu yolculukta kadınlarımıza yönelik uygulama ve politikalarımızı özen ve hassasiyetle çeşitlendirmek için çalışmalarımızı gayretle samimiyetle sürdüreceğiz. Kadınlarımızın hayatın her alanında oynadıkları başat rolün yanı sıra; aynı zamanda ilk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler olarak güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Toplum, her bir annenin fedakarlığı, azmi ve sevgisiyle büyür ve güçlenir. Annelerin, bu memlekette çakılan her bir çivide emeği ve payı vardır. Bunu inkar etmek, ailenin önemini de inkar etmek olur" diye konuştu.

'GÖREVE GELİR GELMEZ KADINLARIMIZA ÖZEL ÇOK ÖNEMLİ PROJELERLE EMRİNİZDE OLACAĞIZ'

Öte yandan Dağ, "Hanımıma 'Eşim' diyemiyorum. Çünkü ben kendimi ona eş, eşit göremiyorum. Sağ olsun 4 çocuğu büyüttü, bir yandan işini yaptı bir yandan beni de büyüttü. Ben ona o kadar saygı duyuyorum ki eşim demekte haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Annenin verdiği eğitimle o evladın toplumun neresinde olacağı ortaya çıkar. Biz de annemizden, anneannemizden, babaannemizden eğitim aldık. Ben çoğu zaman onlarla yaşarım hayatı. 'Annem bana şurada böyle demişti?. Yaşarken önüme bir şey çıktığında da hayatı onlarla yaşarım. Bize gönül veren, bize güvenen annelerimizin, kadınlarımızın sizlerin hayallerinin yeşerdiğini gördük. Sizler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bizim de geleceğe dair umutlarımız yeşeriyor. Biliyoruz ki; yanımızda her zaman sizler varsınız. Bu yüzden göreve gelir gelmez kadınlarımıza özel çok önemli projelerle sizin emrinizde olacağız. Bizler 1 Nisan sabahından itibaren İzmir için işe koyulduğumuz andan itibaren yaptığımız yolları, düzene soktuğumuz raylı hatları, kadınlarımız daha da güçlensin, işine okuluna daha rahat gidebilsin, anneler evlatlarına, evlatlar annelerine daha rahat daha çabuk kavuşsun diye yapacağız" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR SINIR TANIMAZLAR'

Kadınların toplumsal rolüne değinen Dağ, "Kadınlar toplumun ve aile kurumunun mihenk taşı olmasının yanında; ekonomide, siyasette, eğitimde, sağlıkta ve istihdamda aktif şekilde yer alarak İzmir'imizi marka şehir yapma hedefimiz doğrultusunda en önemli gücümüzdür. Geçmişten günümüze kadını önceleyen, kadına ve kadının hayatın her alanına dahil olmasına önem veren bir geleneğin temsilcisi olarak; göreve geldiğimizde kadınların her alanda yetkin ve yeterli olması, şehrimizde karar alma mekanizmalarında yer alması, temsiliyet düzeylerinin artırılması öncelikli hedefimiz arasındadır. Kadınlar her alanda güçlendirerek; hak, fırsat ve imkanları eşit şekilde yararlanabildiğinde neler yapabileceği hususlarında sınır tanımazlar" dedi.

'DERTLENEN KİMSE OLMADI'

Programda konuşan AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise, 'Şehirlerin cinsiyeti olsa her zaman söylerim; İzmir bir kadın şehirdir. İzmir'de güçlü kadınların şehirdir. Şimdi bugün burada gördüğünüz bu kadınların ben gücüne canı gönülden inanıyorum. Konakta 7 bölge 111 mahallede; bu ilçede artık evine kadınlar mutsuz gitmeyecek. Biz ne yapacağız' İnşallah sizlerle beraber. Konak'ta yaşamanın, Alsancak'ta yaşamanın, Göztepe'de yaşamanın, Eşrefpaşa'da yaşamanın, Kadifekale'de yaşamanın, kendi bölgesinde yaşayanların bütün hayat koşullarını, yaşam kalitelerini çok daha farklı bir boyuta getireceğiz. Bunu yapmak daha öncesinde zor muydu? Hiç zor değildi. Ama bunun için dertlenen kimse olmadı. Yerel yönetimlerde aynı zamanda 3,5 yıldır başkan yardımcılığı yapıyorum. Yerel belediye başkanlarımızın sohbetlerine kulak misafiri olduk. Bizim belediye başkanlarımızın hepsi hizmette birbiriyle yarışırcasına, birbirlerinden feyz alırcasına sen ne yaptın? Ben ne yapabilirim? diyerek o hizmetlerin kalitesini gün be gün arttırmaya çalışıyorlardı. Onlar bunları anlatırken ben bakıyorum bizim şehrimizde var mı bu imkanlar? Hiçbiri yok. Biz anca burada festivaller, kaldırımlar kalkıyor, kaldırımlar değişiyor, çiçekler ekiliyor, eğlencedeyiz. Şimdi gördüğümüz o kadar vahim bir tablo var ki. Herkes diyor ki 'Korkmuyor musun hiç?' Hayır hiç korkmuyorum. Çünkü arkamda bu kadar güçlü sivil toplum kuruluşları, bu kadar güçlü kadınlar, bu kadar güçlü bir gençlik olduğu sürece hiçbir şey bizi korkutamaz, korkutmayacak. Bu şehri beraber kazanacağız" dedi.(DHA)