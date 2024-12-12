Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 Kilometre TIR Kuyruğu - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 Kilometre TIR Kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda 31 Kilometre TIR Kuyruğu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yoğun ihraç trafiği nedeniyle oluşan 31 kilometre uzunluğundaki TIR kuyruğu, sürücüleri mağdur ediyor. TIR şoförleri, gıda ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtiyor ve duruma çözüm bulunmasını talep ediyor.

12.12.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometre TIR kuyruğu oluşturdu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan kuyrukta TIR şoförleri saatlerce bekledi. Sıraya dün girdiğini söyleyen TIR şoförü Osman Yılmaz, "Şu an 22 kilometre var gümrük sahasına girmemize. Gümrük sahasından ne zaman çıkacağız onu da bilmiyoruz. Bu duruma bir el atılması lazım. Burada bekliyoruz böyle, ekmek yok su yok, affedersiniz tuvalet yok. Dün 33 kilometreden girdim. 11 kilometre yol gelebilmişim. 24 kilometre var daha önümde. Demek ki daha iki gün daha buradayım" dedi.

İstanbul'dan Romanya'ya yük götüren Hasan Kılıç, dün saat 06.30 sıralarında kuyruğa girdiğini ve 24'üncü kilometrede bulunduğunu belirterek, "Kimisi parkların çalışmamasından kaynaklanıyor diyor, kimisi Bulgaristan tarafı çalışmıyor diyor, yani herkes bir şey söylüyor. Bu yıllardır böyle sadece şimdi değil ki. Her sene 1-2 ay böyle takılıyoruz. Yani park alanları yeterli değil Türkiye'de. Halbuki aynı araba Bulgaristan'da da var. Ama orada hiç sıraya girmiyoruz. Direkt parklara giriyoruz. Burada parkımız yeterli değil. 2 gün daha böyle sırada bekleyeceğim. Daha parka gireceğim, ondan sonra daha bekleyeceğim 24 saat. Her türlü zorluğu yaşıyoruz. Mülteci girer arabana, gece uyuyamazsın. Onun için iyi değiliz yani" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEDEN MAL ÇIKIŞI YÜKSEK'

İzmir'den gelip Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden Onur Özyörük, kuyruğa 37'nci kilometreden girdiğini ve 15'inci kilometreye kadar geldiğini kaydetti. Özyörük, "Ülkede mal çıkışı yüksek. Bir de gümrüklerde güncellemelerde bir sıkıntı var galiba büyük ihtimal. Onu bir türlü düzeltemediler. Biraz da ondan kaynaklı. Bir de otoparkın olmayışı. Yani bu özellikle Hamzabeyli yolunda otopark yok. Bir tane dozvola sahası var. Onun haricinde bir otopark olmadığı için biz de burada 20 kilometre, 25-30 kilometre kuyruklarla bulunmak zorunda kalıyoruz. Aslında otopark yapılsa bir iki tane daha dozvola sahasının etrafına bizim evraklarımızı verip bizi o otoparklarda bekletseler daha güzel olur" dedi.

Yol üzerinde tesislerin bulunmadığını söyleyen Osman Yıl da "Bir iki tane benzinlik haricinde ihtiyacımızı görecek bir yer de yok. Yani en azından dozvola sahasının etrafına bir iki otopark da olsa biz bu kadar kuyruk olmayız burada. Yani bir de kazaya da sebebiyet veriyoruz, yol daralıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 Kilometre TIR Kuyruğu - Son Dakika

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