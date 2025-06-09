Harris'ten Gemilere Saldırıya Tepki

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki göstererek, yaşananları "İsrail'in yardım girişini engelleme yönündeki bir başka teşebbüsü" olarak niteledi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Madleen'in, Gazze'de açlık çeken insanlara yiyecek ve ilaç ulaştırma çabası taşıdığını vurgulayan Harris, geminin felaket boyuttaki insani koşullar ortasında silahsız ve sivil girişim olduğunun altını çizdi.

Geminin, ablukayı sona erdirme yönündeki acil ve hayati ihtiyacın "güçlü sembolü" olduğunu vurgulayan Harris, misyonunun, insani yardımın Gazze'ye ulaşması yönündeki acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşananlar, İsrail makamlarının yardım girişini engelleme yönündeki bir başka teşebbüsüdür. Yardımın Gazze'ye ulaşması, küçük bir sivil grubun omuzlarına yüklenmemeli. İrlanda, İsrail'e ablukasını kaldırması, uluslararası hukuk ve insani ilkeler doğrultusunda Gazze'ye büyük ölçekte insani yardımın kesintisiz şekilde ulaşmasına izin vermesi çağrısında bulunmayı sürekli olarak sürdürdü. Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları bağımsız biçimde çalışabilmeli ve görevlerini yerine getirebilmeli. İnsanların Gazze'de açlıktan ölmesi dünya ve uluslararası toplum adına utanç. Bugün sormamız gereken soru, filonun haklılığı ya da haksızlığı değil; dünyanın bu noktaya nasıl geldiğidir. Dünyanın Gazze'de açlık çeken çocuklara gözlerini kapatıyor olmasıdır."

"Madleen" gemisine müdahale

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından gece saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Madleen" gemisine müdahale ettiği belirtilerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.