Harvard'a kabul alan lösemi hastası genç, 2 donörün vazgeçmesiyle nakil bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harvard'a kabul alan lösemi hastası genç, 2 donörün vazgeçmesiyle nakil bekliyor

Harvard\'a kabul alan lösemi hastası genç, 2 donörün vazgeçmesiyle nakil bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da lösemi tedavisi gören ve Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan 18 yaşındaki genç, ilik nakli için bulunan 2 donörün de kök hücre vermekten vazgeçmesiyle büyük yıkım yaşadı. Eğitimini ertelemek zorunda kalan genç, yeni bir bağışçı bekliyor.

ANKARA'da lösemi tedavisi görürken, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul alan Ahmet Cemal Müftüoğlugil (18), ilik nakli için 2 donörün kök hücre vermekten vazgeçmesiyle büyük yıkım yaşadı. ABD'deki eğitimini ertelemek zorunda kalan ve yeni bir bağışçı bekleyen Müftüoğlugil, "Kemik iliği nakli olup hastalığı yendikten sonra Harvard Üniversitesi'nde eğitimimi tamamlamak, sonra ülkeme dönüp, biyoteknoloji girişim ekosistemini Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi.

Ahmet Cemal Müftüoğlugil'e, bacağında küçük kırmızı noktaları fark etmesi üzerine başvurduğu hastanede 13 Şubat'ta lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müftüoğlugil, eğitimini de aksatmadan devam ettirip İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldığını öğrendi. Annesi tarih öğretmeni, babası emekli emniyet müdürü olan Müftüoğlugil, kemoterapi tedavisi ardından haziran ayında kemik iliği nakline hazır hale geldi. Müftüoğlugil için yapılan taramalarda 2 tam uyumlu kemik iliği donörü bulundu. Ancak her iki donörün de bağıştan vazgeçmesiyle Müftüoğlugil büyük yıkım yaşadı. Müftüoğlugil, biyoloji eğitimi için ABD'ye gitme hayalini hastalığı nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Hastanede geçirdiği süreçte eğitiminden kopmayan Müftüoğlugil, yatağında ders çalışmayı sürdürerek, Harvard'daki yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları yapan bir laboratuvarda uzaktan staj yapmaya ve Fransızca öğrenmeye devam ediyor.

'BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU'

Şimdi yeni bir donör bekleyen Ahmet Cemal Müftüoğlugil, "Haziran ayına geldiğimizde kemik iliği nakli olmak için hazırdım. Bu noktada bana doktorlarım; 2 kişiyle, 2 donörle eşleştiğimi söylediler. Daha sonrasında aradan biraz vakit geçti. Doktorlarım bana çok detaylı bilgi vermeseler de bu donörlerin kök hücre bağışı yapmamasıyla kemik iliği nakli olamayacağımı öğrenmiş oldum. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü ağustos ayındaki kemik iliği nakli olup tekrardan sağlığıma kavuşmayı ve hayatıma kaldığım noktadan devam etmeyi ve Harvard'da eğitime başlamayı planlıyordum. O yüzden bu haberi almak benim için oldukça yıkıcı oldu. Çünkü eğitim hayatımı ertelemek zorunda kaldım. O yüzden oldukça üzücü bir haberdi" dedi.

'HARVARD'I HASTANEDE ÖĞRENDİM'

Harvard Üniversitesi'ne geçen yılın ekim ayında yazdığı kompozisyonlarla başvurduğunu aktaran Müftüoğlugil, "Daha sonrasında 2026 Mart ayında sonuçlar açıklandı. ve hastanede, Harvard Üniversitesi'ne girdiğimi öğrendim. Benim için çok mutlu bir andı. Çünkü lise hayatım boyunca verdiğim tüm emeklerin karşılık bulduğunu görmüş oldum. Bana da bu hastalık sürecinde çok güzel bir moral olmuş oldu. Harvard'a girmek için, okulda aldığım dersler dışında, laboratuvarlarda stajlar yapmıştım. ve bazı akademik çalışmalara katılmıştım. Bunun yanında ebru sanatıyla uğraşıyordum. Harvard Üniversitesi'ne başvururken bir ebru portfolyosu da göndermiştim. Yani hem sanat hem de bilim alanında odaklanarak Harvard'a başvurmuştum. Hep hayalini kurduğum bir şeydi. Bana da hastalık sürecinde moralimi yükseltmem için çok güzel bir motivasyon oldu diyebilirim" diye konuştu.

'İLİK NAKLİ OLMALIYIM'

Löseminin kesin tedavi edilebilmesi için kemik iliği nakli olması gerektiğini belirten Müftüoğlugil, "Kemik iliği naklinin başarıyla gerçekleşmesi için de uyumlu bir bağışçıya ihtiyaç var. Aslında insanlar kök hücre bağışçısı olmak ya da kemik iliği nakli denince birazcık korkabiliyor. Ama bu oldukça basit bir süreç. Sadece 2 tüp kan vererek aslında kök hücre bağışçısı olabilirsiniz. Benim gibi birine ya da bir çocuğun hayatına umut olabilirsiniz. Ben tüm bu haberlerden sonra çok üzüldüm ve Üstün Hoca ile de görüştüm. Üstün Hoca bana donörlerin bir şekilde bulunacağına dair de söz verdi. Kemik iliği bağış sisteminde çok daha fazla donöre ihtiyaç var. Çünkü şu an oldukça az kök hücre bağışçısı bulunuyor. Bu sayıyı artırmak tüm lösemi hastalarının sağlığına kavuşması için de oldukça önemli. Kemik iliği nakli olup hastalığı yendikten sonra Harvard Üniversitesi'nde biyoloji alanında eğitimime devam etmek istiyorum. Eğitimimi tamamladıktan sonra da yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları üzerine çalışmak ve bir biyoteknoloji şirketi kurmak istiyorum. Hatta en büyük hayallerimden birisi de eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp bu biyoteknoloji girişim ekosistemini Türkiye'ye getirip Türkiye'yi sağlık alanında olduğu gibi biyoteknoloji alanında da dünyada öne çıkan ülkelerden birisi haline getirmek" diye konuştu.

'İDEALİST BİR GENCİMİZİN HAYATI SÖZ KONUSU'

LÖSEV Kurucusu Dr. Üstün Ezer de "18 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Cemal Müftüoğlugil için Türkiye'de tam uyumlu 2 kök hücre vericisi bulundu. Ancak 2 gönüllünün de kök hücrelerini vermek istememesi haberi umudumuzu gölgeledi. Başarılı bir gencin yaşaması, daha önce testleri yapılmış ve doku grubu uygun olduğu belirlenmiş gönüllü bir kişinin küçücük bir fedakarlığına bağlıysa bundan kaçmamalıyız. Kök hücresi vermek, kan vermek gibi son derece basit bir işlemdir. Bunu iyi anlatırsak kimsenin 'vermeyeceğim' diyebileceğini sanmıyorum. Bugün burada gencecik, idealist, hayata sımsıkı bağlanmış bir çocuğumuzun hayatı söz konusu" dedi.

Kaynak: DHA

Harvard Üniversitesi, Ankara, Lösemi, Lösemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harvard'a kabul alan lösemi hastası genç, 2 donörün vazgeçmesiyle nakil bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor DMM’den net açıklama Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
Arda Turan’ın Barcelona günlerine döndüğü an Futbolcusu şok oldu Arda Turan'ın Barcelona günlerine döndüğü an! Futbolcusu şok oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanı hesapladılar Biri 28. olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanı hesapladılar! Biri 28. olacak
İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4’e yükseldi İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
11:26
Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin’de iş arıyor
Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin'de iş arıyor
11:02
Türkiye’nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest
Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
09:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:30:20. #7.13#
SON DAKİKA: Harvard'a kabul alan lösemi hastası genç, 2 donörün vazgeçmesiyle nakil bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement