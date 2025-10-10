Hastanede Sahte Test Skandalı: 17 Tutuklama

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde test sonuçlarını değiştirdikleri gerekçesiyle aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

20-30 BİN TL KARŞILIĞINDA TEST SONUÇLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20-30 bin TL karşılığında, uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını sistem üzerinde değiştirdiklerini, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını değiştirdiklerini, özel güvenlik olabilmek için alınan doktor raporu sırasında yapılan uyuşturucu test sonuçlarında da değişiklik yaptıklarını tespit etti.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sağlık personelinin de olduğu 20 kişi, "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.