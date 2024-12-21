Hatay'da Kültür ve Sanat Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Hatay'da Kültür ve Sanat Çarşısı Açıldı

Hatay\'da Kültür ve Sanat Çarşısı Açıldı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılandırılan bölgeye katkı sağlaması amacıyla yapımı tamamlanan Kültür ve Sanat Çarşısı, Vali Mustafa Masatlı'nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Çarşıda 82 atölye, sinema, restoranlar ve kültürel etkinlik alanları bulunuyor.

21.12.2024 11:57  Güncelleme: 12:04
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HATAY'da yapımı tamamlanan Kültür ve Sanat Çarşısı, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeniden yapılandıran Hatay, tarihi ve kültürel dokusunu korunarak bir dizi projeyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Bu projelerden biri de, Hatay Valiliği ile AFAD tarafından başlatılan ve kısa süre içinde tamamlanan Kültür ve Sanat Çarşısı oldu. Defne ilçesinde yapımı tamamlanan çarşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katıldığı tören ile hizmete açıldı. 16 bin metrekarelik bir alana yapılan çarşıda 82 atölye, cep sineması, eğitim salonları, konferans salonu, 7 restoran, meydan kafesi ve bir etkinlik sahnesi yer alıyor. Açılış töreninde konuşan Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'daki iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Antakya'da Gastronomi Çarşısı'nı açtıklarını hatırlatan Masatlı, "Burada şehrimizde temayüz etmiş olan restoranların ve yiyecek satıcılarını orada topladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan tescillenmiş sanatçılarımızın da önemli bir kısmı ya şehrimizden gitmek durumunda kaldı ya da faaliyetlerini icra edemez durumda oldu. Bizler de bunları düşünerek bugün burada tanıtımını yapacağımız Kültür ve Sanat Çarşımızı projelendirdik. Burada bulunan 7 tane restoranımız, bir kafeteryamız, onun yanındaki cep sinema salonumuz, toplantı salonumuz bunların tamamı toplantı salonuyla sinema salonu hariç 4 tane gemi konteynerinden yani deprem döneminde bize yardım ulaştıran destekçilerimizin bize göndermiş olduğu konteynerlerden yapmış olduk. Tabi diğer taraftan 82 tane burada iş yeri oluşturduk. Bu iş yerlerinde hem sanatçılarımız sanatlarını icra edecekler, diğer taraftan yöresel ürünlerle ilgili satışlar gerçekleştirilecek. Bunun yanında spor yapan gençler için özellikle basketbol sahası, çocuk oyun parkı, mescidimiz de dahil yani bir çarşımızda olması gereken ne varsa hemen onların tamamını burada topladık. Yani kısaca özetlersek el sanatlarından bizim Türk mutfağına, Hatay mutfağına varana kadar burada onları özetlemeye çalıştık. Depremin ilk olduğu anda yıkıldık, derin yaralar aldık gerçekten çok hırpalandık, çok üzüldük ama çok şükür bugün insanlarımızın yüzündeki o ifadeyi görünce, nereden nereye geldiğimizi de gözlemleyebiliyorum onun için burada faaliyette bulunacak olan sanatkarlarımızın, iş yeri sahiplerimizin o yüzündeki mutluluğu gördükçe buraya gelen insanlarımızın hoş vakit geçirdiklerini gördükçe işte bizim bahtiyarlığımız ve mutluluğumuz daha da artacak ve daha çok çalışmaya da bunlar bizi sevk edecektir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA

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