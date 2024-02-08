Kahramanmaraş\'ta deprem sonrası kurulan lojistik kooperatif, Hatay\'daki kadın kooperatiflerinin ürünlerini ekonomiye kazandırıyor

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GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılan bir grup kadın, daha sonra kurdukları lojistik kooperatifiyle Hatay'daki 40 kadın kooperatifinin ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasını sağladı.

Hatay 6 Şubat Kadınlar Kooperatifi Başkanı Ebru Yasak, AA muhabirine, depremin ardından gönüllü arkadaşlarıyla ekip oluşturduklarını söyledi.

Kaymakamlığın tahsis ettiği yerde depremin ardından ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirten Yasak, "İnsanların yatacak yerleri yoktu. Enkazdan çıkıp gelen yaralı insanlar vardı. Bu insanlara yardımcı olduk, yaralarımızı sardık. İyileşmeye çalışıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz." dedi.

Şehirdeki kooperatifleşme sürecine ilişkin bilgi veren Yasak, oluşturulan 40 kadın kooperatifinin 280 kadın ve annenin ailesine, evine destek olduğunu ifade etti.

Yasak, kadınların ürettikleri ürünleri satmalarına yardımcı olmak için lojistik kooperatifi fikrini uygulamaya aldıklarını dile getirerek, "Biz birlikte iyileşmek, birlikte ayağa kalkmak istiyoruz. Tüm Türkiye'den destek bekliyoruz. Burada 40 kadın kooperatifinin ürettiği ürünlerin Valiliğin desteklediği 'HayatHatay.com' platformu üzerinden satışını yapıyoruz." diye konuştu.

Yasak, satışına destekte bulundukları ürünler arasında reçeller, nar ekşisi, zeytin, zeytinyağı, erişte, salça, ata tohumlu bulgur, el işleri, takılar, ev tekstil ürünleri, süs eşyaları ve kömbe gibi ürünler olduğunu bildirdi.

Tüm Türkiye'den destek beklediklerini vurgulayan Yasak, "Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Lütfen az çok demeyelim, küçük de olsa herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Destek çağrısı

6 Şubat Kadın Kooperatifi Üyesi Esra Gül de depremin ardından arkadaşlarıyla toplanarak, depremzedelere, enkazda kalanlara, evi yıkılanlara, evi yıkılmasa da oraya giremeyenlere yardımcı olduklarını söyledi.

Yardımseverlerden gelen yardımları depremzedelere dağıttıklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Kadın kooperatiflerinin ayakta durmaya çalıştığını duyduk ve Valimiz Mustafa Masatlı'nın böyle bir proje hazırladığını öğrendik. Daha sonrasında biz de bir kadın kooperatifi kurup o kadınlara destek olmak istedik. 40 kadın kooperatifinin ürünlerinin satılması için lojistik bölümüne ihtiyaçları vardı. Biz bu işi güzel yaptığımızı düşündüğümüz için üstlendik. Vali Bey de bizi uygun gördüğü için lojistiğe aldı. Şu an 40 kadın kooperatifinin yaptığı ürünleri Türkiye'nin her yerine Hayat Hatay Platformu üzerinden gönderiyoruz."

Depremin ağır sonuçlarına rağmen yıkılmadıklarını ve ayakta olduklarını vurgulayan Gül, "Depremin ardından Hatay'ı bırakmadık. Ayakta durmak için herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Ufacık bir siparişin bile kendilerini ayakta tutabileceğini ifade eden Gül, "Sipariş bekliyoruz. Tüm Türkiye'nin desteklerini bekliyoruz." dedi.

Kadın eliyle kalkınma modeli Hatay'da hayata geçti

Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Uğurlu, depremin ardından 1 yılın zor ve ağır geçtiğini söyledi.

Kadınların doğası gereği boş duramadığını ve üretime devam ettiğini vurgulayan Uğurlu, Antakyalı kadınların da Türkiye'deki diğer kadınlar gibi girişimci ve üretken olduğunu ifade etti.

Uğurlu, depremin ardından kadın girişimcilerin birçoğunun iş yerinin yıkıldığını hatırlatarak, bütün bu yok olma durumuna rağmen kadınların "Bir şeyler yapabilir miyiz" arayışı içinde olduklarını dile getirdi.

Kadınları "anaç olma" ruh halinin ayakta tuttuğunu vurgulayan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Temmuz ayında Hatay'a vali olarak Mustafa Masatlı Bey'in atandığını öğrendik. Valimiz Amasya'dan geldi. Amasya'da da kadın kooperatifleri konusunda çok başarılı çalışmaları olmuş. Burada da çok hızlı kadın kooperatifleri eliyle kalkınma yapılması yönünde bir karar almış. 3-4 aylık özverili çalışma neticesinde mevcutta 34 kadın kooperatifi sayısı Valimizin destekleriyle 40'a kadar çıktı. Her birinin mevcut durumu tespit edildi. Etiketten barkoda, kavanozlamadan satış pazarlamaya, hazır hale getirmeye varana kadar ki bütün durum derlenip toplanmaya çalışıldı. Nihayetinde yaklaşık 10 gün önce merkezde kadın kooperatiflerinin ürünlerinin piyasaya sunulabilecek hale getirilmesi sağlandı."

"Kadın üreticiler yönünü buldu, hayata tutundu"

Gönül Uğurlu, küçük üretici kadınların deprem karışıklığı içinde yön bulmaya çalıştığını belirterek, bu tür girişimlerin önemli olduğunu bildirdi.

Hatay Valisi Masatlı'nın çalışmaları neticesinde bu yönün bulunduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Üretimler yapıldı. Yıkık dökük olan işletmeler yerine prefabrik çarşılardan yer verildi. Kadın kooperatiflerinin artık bir yerleri var. Her birinin ürünlerinin satılacağı bir merkeze oluşturuldu." diye konuştu.

Uğurlu, bu ürünlerin satılmasının kadınlar için "hayata yeniden tutunmayı" ifade ettiğine vurgu yaptı.

Bu ürünler alındığında köyde yaşayan bir aileye bile dokunmanın mümkün olduğunu belirten Uğurlu, "Buradaki satış gerçekten sadece düz bir satış değil. Sadece ürün almak, para vermek değil. Bu satışın inanılmaz manevi bir değeri var ve yıkılan bir şehrin yeni baştan ayağa kalkmasının kilometre taşlarından biri olacaktır. Buradaki her bir satış o yüzden çok değerli." dedi.

"Çok değerli bir destek olacak"

Uğurlu, halkla birlikte el ele toparlanmaya çalıştıklarını ve bunun da meyvelerini alacaklarını söyledi. Bunu tek başlarına yapamayacaklarına vurgulayan Uğurlu, şu çağrıda bulundu:

"Biz deprem döneminde çok güzel bir şeye şahit olduk. Türkiye'nin her yerinden inanılmaz destekler geldi. Bizim bunu unutmamız mümkün değil. Olayın üstünden 1 yıl geçmesine rağmen unutamayız. O güzel kalpli insanlar, o dönemde nasıl bize varlarını yoklarını gönderdilerse bugün bu ürünlerin alınması da aynı şekilde etki yapacaktır. Hatta daha da iyi. O zaman karşılıksız göndermişlerdi. Bu sefer harcayacakları paranın karşılığında biz de daha mutlu ve daha rahat olarak bir ürün sunmuş olacağız onlara. Bu bizim için de çok daha anlamlı olacaktır. Biz hazıra konmak isteyen bir toplum da değiliz. Üreterek para kazanmak istiyoruz. Kadınlar olarak bunu yapmak istiyoruz. O yüzden ürettiklerimizin satın alınması bizim için çok daha değerli bir destek olacaktır."