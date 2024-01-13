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Hatay İskenderun'da deprem sonrası tırda ceset taşındığı iddiası doğru değil - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da deprem sonrası tırda ceset taşındığı iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan iddianın doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, görüntülerde iddia edildiği gibi ceset torbaları değil, deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi. Görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinde kaydedildiği ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların naaşlarının ailelerine teslim edildiği ifade edildi.

Hatay İskenderun\'da deprem sonrası tırda ceset taşındığı iddiası doğru değil
13.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:24
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi "ceset torbaları" değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinin Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı.' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İskenderun, Samandağ, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

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