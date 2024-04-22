Hatay ve Mersin\'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında makam koltukları çocuklara devredildi

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Hatay ve Mersin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltukları çocuklara devredildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Borsa İstanbul İlkokulu öğrenci ve idarecilerini makamına kabul etti.

Ziyarette Öntürk'ün makam koltuğuna temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi Şükrü Eymen Karahan oturdu.

Görevi temsili devralan Karahan, 23 Nisan'ın yeni bir başlangıç ve umudun simgesi olduğunu belirtti.

Başkan Öntürk de tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ile öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyarette makam koltuğuna temsili olarak Mevlana İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Biçer oturdu.

Okuldaki spor alanlarının çoğalmasını isteyen Biçer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ile telefonla görüşerek taleplerini iletti.

Daha sonra öğrencilerden Zeynep Mengüllüoğlu, İskenderun Kaymakamlığı ziyaret defterini imzaladı.

Ziyarette Demiryürek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ise Gani Bahadırlı İlkokulu öğrenci ve idarecilerini makamında kabul etti.

Ziyarette, makam koltuğuna temsili olarak 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Beren, 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Duru Keçeli ve 2'nci sınıf öğrencisi Yavuz Selim Cihan oturdu.

Dönmez öğrencilerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da makam koltuğunu temsili olarak Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Liva Yalçın'a devretti.

Okul bahçelerinde oyun alanlarının artmasını isteyen Yalçın, Belen Belediye Başkan Yardımcısı Enis Göçmen ile telefonla görüşerek, taleplerini iletti.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Kalınören İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Ege Kılınç'a devretti.

Kaymakam Bozdemir, tüm çocukların bayramını kutladı.