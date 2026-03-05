Hatimoğulları: Savaşın Türkiye'ye Sıçramasını İstemiyoruz - Son Dakika
Hatimoğulları: Savaşın Türkiye'ye Sıçramasını İstemiyoruz

05.03.2026 00:08
DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, savaşın bölgedeki etkilerini ve barış çağrısını vurguladı.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye'de Hatay-Dörtyol'a balistik mühimmat diye nitelendirdikleri füze düşmüş. Bizler savaşın Türkiye'ye sıçramasını istemiyoruz. Bu savaş Türkiye'ye sıçramamalı. Ama bütün bölgeyi kaos altına almış olan bu savaşta, Türkiye'nin özellikle Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu bu süreci doğru, stratejik ve iyi değerlendirmelidir." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Hakkari'nin Yüksekova ilçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğine DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Hakkari Milletvekilleri Vezir Coşkun Parlak, Öznur Bartın, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Yüksekova Belediye Eş başkanları Şadiye Kırmızıgül, Şoreş Diri, partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'İRAN YANGIN YERİ GİBİ'

Programda konuşan Hatimoğulları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgenin yangın yerine döndüğünü söyledi. Hatimoğulları, "Biz bugün bu salonda bir arada iken, İran'da ve birçok ülkede şu an füzeler, bombalar patlıyor. Bölge çok büyük bir savaşın içine girmiş durumda. Afganistan-Pakistan savası, Rusya-Ukranya Savaşı, Filistin işgali ve en son ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar. Hakkari, İran'ın sıfır noktasında. Bizim yanı başımızda, sınırın öte yanında çok büyük bir savaş cereyan ediyor ve bölge kanlı bir kaosun içindedir. Elbette ki bizler her platformda, her konuşmamızda İran'ın bölgedeki, ülkesindeki halklarına yönelik tutumunu, muhalefete yönelik baskıcı, saldırgan, katliamcı yöntemlerini her fırsatta eleştirdik. Hakkari'de de bu eleştirimizi yeniliyoruz." dedi.

'İRAN'DA BİR FÜZE OKULUN BAHÇESİNE DÜŞTÜ, EN AZ 170 KIZ ÖĞRENCİ KATLEDİLDİ'

İran'da uzunca bir zamandır yoksullar, işçiler, emekçilerin, esnaf ve kadınların büyük direniş hareketi başlattıklarını kaydeden Hatimoğulları, "Oradaki Kürt halkı, kendi haklarını talepten yıllara dayalı bir mücadelenin içinde. İran'daki molla rejimi, sert bir şekilde bastırmaya çalıştı muhalefeti ve binlerce insan katledildi. Bizler katledilenleri unutmadık, unutmayacağız. İran'da bir füze kız okulunun olduğu yere düştü ve en az 170 öğrenci katledildi, 50'nin üzerinde öğretmen yaşamını yitirdi. Bunlar sadece tespit edilebilenler. Biz halklar olarak hiç bir zaman füzeleri yaşam alanlarımızda görmedik. Bir kez daha diyoruz ki, İran'daki çözüm ne emperyalist güçlerin işgal politikaları, ne de molla rejiminin baskıcı otoriter, totariter politikalarıdır. İki tarafın bundan vazgeçmesi gerekiyor. Hakkarililer olarak biz yanı başımızda savaşın yaşandığı bölgede sınırın öte yanında akrabalarımız var, komşularımız var, tanıdıklarımız var." diye konuştu.

Sınır kapılarına ilişkin de konuşan Hatimoğulları, "Sınır ticareti yapılıyor burada. Biz mesajımızı İran'a vermek istiyoruz. Savaş derhal bitmeli, ateşkes ilan edilmeli. Molla rejimi orada yaşayan başta Kürt halkı olmak üzere, Azeriler, Farslar, kadınlar nasıl bir yönetim biçimi istiyorlarsa bu şekilde yönetilmeleri ve demokratik bir İran Cumhuriyeti'nin inşa edilmesi için somut adımların atılmasını aciliyetinin altını bir kez daha çizmek istiyorum." dedi.

'SAVAŞIN TÜRKİYE'YE SIÇRAMASINI İSTEMİYORUZ"

Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de konuşan Hatimoğulları, "Geçen yıl 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan barış ve demokrasi toplum çağrısı yapmıştı ve bizler geçtiğimiz 27 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelerek süreci değerlendirdik. Sonrasında da Öcalan'dan gelen mesajı halklarımızla paylaştık. Bizler her fırsatta ifade ettik. Bakın bu süreç, sürümcemede bırakılacak bir süreç değil. İran'da savaşın bu kadar kızıştığı bir yerde atılması gereken adımlar var. Bugün İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye'de, Hatay-Dörtyol'da balistik mühimmat diye nitelendirdikleri füze düşmüş. Savaşın Türkiye'ye sıçramasını bizler istemiyoruz. Bu savaş Türkiye'ye sıçramamalı. Ama bütün bölgeyi kaos altına almış olan bu savaşta Türkiye'nin özellikle Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu bu süreci doğru değerlendirmeli, stratejik değerlendirmeli ve iyi değerlendirilmelidir. Orta Doğu'da yaşananların ışığında bu süreci yavaşlatmak demek, ateşe barut dökmek demektir. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'de onurlu bir barışın tesis edilmesini istiyoruz. İran süreç bu şekilde cereyan ederken, Orta Doğu'da füzeler havalarda uçuşurken 'bekleneni görelim' siyasetine Türkiye girmemelidir. Tam tersi devam eden bu süreçte olumlu adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.