Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi - Son Dakika
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Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi
19.06.2026 09:26
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Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, 15 il için sel ve su baskını riskine karşı sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, 15 il için sarı kodlu sel uyarısı yapıldı.

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

15 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye oldu. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

Yağışların özellikle Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

SICAKLIKLAR 4 DERECE AZALACAK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacak. Buna rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

FIRTINA UYARISI DA YAPILDI

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı; kuvvetli rüzgar nedeniyle ise çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
19 HAZİRAN CUMA

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi


20 HAZİRAN CUMARTESİ

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi


21 HAZİRAN PAZAR

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi


22 HAZİRAN PAZARTESİ

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi


23 HAZİRAN SALI

Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

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Son Dakika Güncel Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi - Son Dakika

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