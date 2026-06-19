Hava 4 derece soğuyacak! 15 il için sel tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, 15 il için sarı kodlu sel uyarısı yapıldı.

15 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye oldu. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların özellikle Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE AZALACAK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacak. Buna rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

FIRTINA UYARISI DA YAPILDI

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı; kuvvetli rüzgar nedeniyle ise çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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