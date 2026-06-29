Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama

29.06.2026 10:34  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Soruşturma kapsamında işletmenin mesul müdürü ve iş güvenliği uzmanı tutuklandı. Aynı fabrikada 2018'de de patlama yaşanmıştı.

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada işletmenin mesul müdürü G.K. ile iş güvenliği uzmanı M.C. tutuklandı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, 26 Haziran günü saat 16.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Yaralıdan Nuri Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş ise yoğun bakıma alındı. Özkan'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Bu arada, yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlama, güvenlik kamerasına da yansıdı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama
Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama

AYNI FABRİKADA 8 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLDU

Patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında işletmede teknik ve adli inceleme başlatıldı. İşletmenin mesul müdürü G.K. ile iş güvenliği uzmanı M.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Patlamanın nedeninin tespiti için incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Niğde, Bor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    2018 yılında 2 kişi bu yılda 1 kişi fabrikada ki patlamada vefat ediyor, sahibi kim bu fabrikanın, Müdür ve İş güvenliği uzmanı eksikleri söyleyip yapmamış ise sahibi yine mi tutuklanmayacak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Montella ile sil baştan Ekibe mentör geliyor, Milli Takım’da santrfor inadı bitiyor Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
Kadir İnanır’ı anma töreninde “Kenan Evren“ gerilimi Bir kişi salondan çıkarıldı Kadir İnanır'ı anma töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
09:38
İsrail, Hizbullah’ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:56
Düğünde talihsiz kaza Gelin bir anda yere serildi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
01:59
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:12:48. #7.13#
SON DAKİKA: Havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.