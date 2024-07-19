Haziran Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Azaldı

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(ANKARA) - TÜİK verilerine göre, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, minibüste yüzde 22,7, motosiklette yüzde 11,6 ve otomobilde yüzde 0,2 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 36,4, kamyonda yüzde 24,6, traktörde yüzde 22,4, kamyonette yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 11,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,8'ini motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

676 bin 83 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,4'ünü otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

75 bin 797 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,5'i Renault, yüzde 10,3'ü Chery, yüzde 9'u Fiat, yüzde 5,6'sı Citroen, yüzde 5,6'sı Volkswagen, yüzde 5,3'ü Hyundai, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,2'si Toyota, yüzde 3,9'u Honda, yüzde 3,8'i Skoda, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Ford, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,1'i MG, yüzde 1,8'i Nissan, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,3'ü Kia, yüzde 1'i Audi ve yüzde 12,1'i diğer markalardan oluştu.

1 milyon 261 bin 1 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 261 bin 1 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,4 azalarak 13 bin 509 adet oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 247 bin 492 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,2'si benzin yakıtlı

TÜİK, ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 12,9'u hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,4'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı olduğunu açıkladı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 adet otomobilin ise yüzde 34,9'u dizel, yüzde 32,6'sı LPG, yüzde 29,6'sı benzin, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,8'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak açıklandı.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 adet otomobilin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 21,7'si 1401-1500, yüzde 17,6'sı 1301-1400, yüzde 13,8'i 1501-1600, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu.

Otomobillerin 196 bin 508'i gri renkli

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 25,3'ü beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.