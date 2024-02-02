HEP-SEN Üyeleri Sağlık Bakanlığı\'nı Protesto Etti

HEP-SEN üyeleri, Sağlık Bakanlığı önünde sağlık çalışanlarına yapılan giyim yardımını protesto etti.
Sağlık çalışanlarına yapılan giyim yardımının yetersiz olduğunu dile getiren HEP-SEN üyeleri, Ankara Bilkent'te bulunan Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Üyeler ellerindeki 'Sağlık Bakanlığı Giyim Yardım Ödemesi' yazılı dövizlerle 'Forma bizim şerefimizdir', 'Emek bizim hak bizim' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Genel Başkan Yunus Şimşek, 'Halkın sağlığı için terlettiğimiz formalar toplumumuzun sağlığına adım attığımız bu terlikler onurumuzdur. Onurumuz için Sağlık Bakanlığı'nın önündeyiz. Arkamızda Sağlık Bakanlığı ve biz bu ayıbı susmayacağız. Her şartta ve durumda her şeye ama her şeye rağmen canhıraş bir şekilde topluma sağlık hizmeti sunan sağlık emekçilerine bu forma reva görülmemektedir. Giyim yardımı adı altında yılda sadece bir kez 50-100 lirayı geçmeyen ödemelerle giyim yardımı sadece ama sadece 3-5 çorap alınır ve bu absürt bir komedidir. Yoksulluk sınırı altında ücretlerle liyakatsiz yöneticilerin baskısı altında hayata tutunmaya çalışan sağlık emekçileri, ücretlerinden kesilerek bu formaları almaktadır. Halbuki iş giysileri, işveren yani Sağlık Bakanlığı yani yüksek öğretim kurumunun sorumluluğundadır. HEP-SEN olarak bu mağduriyete sessiz kalamayız dedik ve ülke genelinde sağlık emekçilerine giyim yardımı yapmaya çalıştık. Bakanlıkta çalışan sağlık emekçileri bizi buraya davet etti. 'Bizim de giyim yardımına desteğe ihtiyacımız var' dediler ve bugün bakanlığa geldik? dedi.
'BU FORMA SAĞLIK EMEKÇİLERİNE ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR'
Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
?Bakanlığın önünden sayın Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Sayın bakan, bu forma bir bez parçası değildir. Bu forma emektir. Bu forma alın teridir. Bu forma şahsiyet meselesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesinde o zor şartlarda dahi askerini kamuflajsız bırakmamıştır. ve bugün benim ülkemde her şeye rağmen topluma hizmet eden, emeğini ve yüreğini ortaya koyan sağlık emekçilerine bu forma anasının ak sütü gibi helaldir. ve 'bu formayı giyen bilir' diyoruz. Sayın Sağlık Bakanı, bu camia sizden liyakat istiyor, liyakat. Sağlık kurumlarında, 'sözleşmeli yöneticilik' adı altında ne yazık ki sağlık kurumlarında, baskıya, mobbinge esir kalmaktadır. Bu camia sizden ek ödemeler değil, tek ödeme istiyor. ve bu camia sizden anasının ak sütü gibi helal olan formalarını istiyor. HEP-SEN hareketi olarak bizler bu formaları bakanlıkta çalışan sağlık emekçilerinin ihtiyacı olan bu formaları bakanlığa destek olmak için geldik. ve birazdan içerideki arkadaşlarımıza da ihtiyacı olan bu formaları, bu terlikleri emanet edeceğiz.?
Genel Başkan Yunus Şimşek, açıklamasının ardından, sendikanın Sağlık Bakanlığı'nda bulunan üyelerine, forma ve terlik yardımında bulundu.
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