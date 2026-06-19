HKÜ 2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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HKÜ 2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

HKÜ 2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
19.06.2026 10:28
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HKÜ'de 1.878 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı; Haluk Kalyoncu ve diğer yetkililer konuştu.

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2026 Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, "Öğrencilerimizden mezunlarımıza, akademisyenlerimizden iş dünyasına kadar tüm paydaşlarımızın aktif katılımıyla; başta Gaziantep sanayisi ve iş dünyası olmak üzere, bölgemiz ve ülkemiz için bilimsel araştırmalar yürütecek ve katkı sunacak veriler oluşturacağız" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni yoğun katılımla gerçekleştirdi. 1.878 öğrencinin diplomalarına kavuştuğu mezuniyet törenine; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, ve HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin şehir için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber,"Hasan Kalyoncu Üniversitesi bizim için çok özel bir yere sahip. Bizim gurur duyduğumuz çok kıymetli bir kampüsümüz var. Ancak biz yalnızca kampüsüyle değil, üniversitemizin içeriğiyle, akademik birikimiyle ve yetiştirdiği insan kaynağıyla da gurur duyuyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; "Sizler benim gözümde Hasan Kalyoncu'nun mirasısınız. Merhum Hasan Kalyoncu, eğitim aşkından, hedeflerinden ve ideallerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Kendisini rahmetle anıyor; mekanı cennet olsun diyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, KALİTEYİ KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEKTİR'

Mezuniyet töreninde konuşan ve üniversitenin dijital dönüşüm, yeni nesil akademik alanlar, veri temelli yönetim ve enerji verimliliği hedeflerine dikkat çeken HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 2025–2030 Kalite Odaklı Süreç Yönetimi, Dijital Dönüşüm, Kurumsal Görünürlük ve Girişimcilik Eylem Planı; üniversitemizin geleceğe yönelik yol haritasını oluşturmaktadır. Öncelikli hedefimiz, kaliteyi kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Kalite güvencesi sistemimizin tüm süreçlerle bütünleştiği, veri temelli karar alma mekanizmalarının etkin şekilde kullanıldığı bir yönetim modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizden mezunlarımıza, akademisyenlerimizden iş dünyasına kadar tüm paydaşlarımızın aktif katılımıyla; başta Gaziantep sanayisi ve iş dünyası olmak üzere, bölgemiz ve ülkemiz için bilimsel araştırmalar yürütecek ve katkı sunacak veriler oluşturacağız. Veri yönetimi, büyük veri analitiği, yapay zeka uygulamaları ve karar destek sistemleriyle yönetim süreçlerimizi daha hızlı, daha şeffaf ve daha etkin hale getireceğiz. Zira mühendislik, yapay zeka, yazılım ve veri mühendisliği gibi departmanlarımızın bu konuda etkin rol alarak; veriyi sadece depolayan değil, veriden değer üreten bir üniversite olma hedefimize katkı sunacaklarına inancım tamdır. Enerji verimliliği, su yönetimi, atık azaltımı ve karbon ayak izinin azaltılması konularında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yaşayan bir örnek olup; yeşil kampüs uygulamalarıyla çevresel sorumluluğunu yerine getirmiş, çevresel geri dönüşüm örneği bir yerleşkeye sahiptir" ifadelerini kullandı.

'HKÜ HAYATINIZ BOYUNCA BAĞ KURACAĞINIZ GÜÇLÜ BİR AİLE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Törende konuşan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, "Sizler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesinin birer mensubu olarak dünyanın neresinde olursanız olun, bu üniversitede benimsenen "kalite odaklı eğitim"in size kazandırdığı yetkinliklerle başarıya ulaşacak ve hep diğerlerine göre bir adım önde olacaksınız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi sizler için yalnızca eğitim aldığınız bir kurum değil; hayatınız boyunca bağ kuracağınız güçlü bir aile olmaya devam edecektir. Bugün buradan mezun olarak ayrılıyorsunuz; ancak bu ailenin bir parçası olmayı her zaman sürdüreceksiniz" dedi.

1.878 ÖĞRENCİ KEP ATTI

Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 2025 – 2026 öğretim yılını dereceyle tamamlayan üniversite birincisi Bilge Yıldırım, ikincisi Ravad Nadam ve üçüncüsü Murat Bağdaş'a başarı belgeleri ve ödülleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu tarafından takdim edildi.

Her fakülte ve bölümde ilk üçe giren öğrenciler sahneye davet edilerek diplomalarını aldı. Tören sonunda toplam 1.878 öğrenci, mezuniyet coşkusunu aileleriyle birlikte yaşayarak keplerini gökyüzüne fırlattı.

Kaynak: DHA

Haluk Kalyoncu, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel HKÜ 2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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