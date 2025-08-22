Hollanda\'da geçici hükümette \'İsrail\'e yaptırım\' krizi: 9 bakan birden istifa etti

Hollanda'da geçici hükümet 'İsrail' krizi ile sarsıldı.

YAPTIRIMLARI ARTIRMA TALEBİ ENGELLENDİ, 9 BAKAN İSTİFA ETTİ

İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, görevinden istifa etti. Gelişmenin ardından Veldkamp'ın mensubu olduğu Yeni Sosyal Sözleşme Partisi'nden 9 bakan daha geçici hükümetten ayrıldı.

Caspar Veldkamp

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

NSC Genel Başkanı ve geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum, partisinin kabineden çekilme kararını açıklayarak, "Kısacası artık tahammülümüz kalmadı." dedi. Van Hijum, gazetecilere yaptığı açıklamada, NSC grubu olarak hükümetteki diğer bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanımız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

"İSRAİL'E KARŞI ADIM ATMA KONUSUNDA GERÇEK İSTEKLİLİK YOKTU"

Van Hijum, Veldkamp'ın İsrail- Filistin konusunda hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin deneyimine güvendiklerini dile getirerek, "Ona çok güveniyoruz. Bugün alan bulamadı ve bu bizim için de devam etmeyi imkansız kılıyor." değerlendirmesini yaptı. Hangi koalisyon ortaklarının Veldkamp'a alan vermediği sorusuna Van Hijum, "Diğer iki koalisyon ortağından." yanıtını vererek, geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'ni (BBB) işaret etti.

NSC Genel Başkanı Eddy van Hijum

Van Hijum, İsrail'in birçok uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiğini ifade ederek, "Giderek kötüleşen duruma tepki vermek, İsrail hükümetinin uluslararası anlaşmalara, insani savaş hukukuna aykırı tedbirler almasına karşı adım atma konusunda gerçek isteklilik yoktu." dedi.

YERLEŞİM PLANINA KARŞI YAPTIRIMLAR

Van Hijum, özellikle İsrail'in yeni yerleşim planına karşı "çok net tedbir" alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu plan uluslararası anlaşmalara tamamen aykırı, iki devletli çözümü de gerçekten çok uzağa itiyor. Bizim değerlendirmemize göre kabul ettiğimiz hükümet programına da aykırı. Meclisteki tartışmalarda en kritik konu İsrail'in yerleşim politikası ve yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticari ilişkilerin Hollanda için doğuracağı sonuçlardır. Uzun süre tartışıldı ve bu konuda ulusal düzeyde bir şey yapabilmek önemliydi. Avrupa düzeyinde adım atmak çok uzun sürdüğünde ve atılmadığında, bakanın (Veldkamp) kendi sorumluluğu gereği hükümet adına adım atabilmesi gerekiyordu. Bu alanı hissetmedi, biz de."

PVV lideri Geert Wilders

HOLLANDA'DAKİ GEÇİCİ HÜKÜMET

Hollanda'da hükümeti, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini 3 Haziran'da koalisyondan çekmesinin ardından 3 partiyle geçici hükümet sıfatıyla görevini sürdürüyordu. Koalisyondan ayrılan NSC ise geçici hükümette 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı ile temsil ediliyordu.