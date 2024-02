Hollanda ve Türkiye Büyükelçileri 100. Yıl Dönümünde Bir Araya Geldi

Güncel

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki ülke arasındaki dostluğun 100. yıl dönümü vesilesiyle söyleşi için Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği resmi konutunda bir araya geldi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Wijnands ve Ünal, iki ülkenin işbirliklerini, geçen yılki depremleri, Hollanda'daki Türk toplumunu ve kişisel ilişkilerdeki samimiyeti görüştü.

Ünal, mevkidaşı Wijnands ile Lahey Büyükelçiliği görevinin belli olmasından çok önce tanıştıklarını belirterek, hem telefon hem de mesaj üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Ünal, "Çalışma ilişkimiz sadece canlı değil, aynı zamanda inanılmaz derecede yararlı. Bu da dostluğumuza başka bir katman ekliyor. Birbirimizin hızlı arama listesinde bile varız." dedi.

Hollanda lalesi mi Türk lalesi mi?

Bu yıl dostluklarının 100. yılını kutlayan Hollanda ve Türkiye'nin, resmi dostluğu 1924 yılında imzalanan bir anlaşmaya dayanıyor. Ancak Büyükelçi Wijnands, iki ülkenin ilişkilerinin 1924'te imzalanan anlaşmadan daha eskilere dayandığını belirterek, "1612 yılında Osmanlı İmparatorluğu Hükümdarı Hollandalılara ticaret hakkı vererek, 400 yılı aşan kalıcı bir dostluğu başlattı." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki dostluğun 1924'te resmiyete döküldüğünü teyit eden Ünal da tüccarlar aracılığıyla oluşan daha önceki bağları gündeme getirerek kayıtlı ilk temasın 1561'de gerçekleştiğini belirtti.

Wijnands, lalenin kökenine ilişkin, "Lale şu anda Hollanda'nın ulusal sembolü, ancak bunu Türkiye'ye borçluyuz, çünkü tüccarlar laleleri oradan Hollanda'ya getirdiler. Bu bizim ortak mirasımızı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda-Türkiye ortaklığı

100. yıl münasebetiyle Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye çapında çeşitli dostluk konserleri, Delft Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte depreme dayanıklı mimariye odaklanan bir sempozyum, Türkiye'deki 100 okula 100 lale soğanı ve Hollanda çocuk edebiyatından yapıtlar içeren hediye kutuları gönderme gibi birçok etkinlik düzenliyor.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği de Amsterdam'da bir Türk klasik müzik kuarteti performansıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ünal, "Ayrıca ilişkilerin tarihi üzerine akademik faaliyetler ve Hollanda-Türk toplumunun öncülüğünde ekonomi odaklı etkinlikler de planlıyoruz." dedi.

Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük yatırımcı olduğunu belirten Ünal, şunları ifade etti:

"Her iki ülke de aslında tüccar uluslardan oluşuyor. Son iki yılda da Hollanda, Türkiye'nin en büyük doğrudan yabancı yatırım ortağı haline geldi. Daha fazla yatırımcının Hollanda veya Avrupa'da üs olarak faaliyet göstermek üzere merkez ya da şubelerini buraya taşıdığını görüyoruz. Bu artan eğilim ekonomik ortaklığımızı önemli ölçüde güçlendiriyor."

Büyükelçi Wijnands da iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik, "Türkiye'de 3 bin Hollandalı şirket çalışıyor. Ancak rakamlardan öte Türk ve Hollandalılar arasında ortak bir ticaret ruhu var. Dışa dönük ve uluslararası iş yapma geçmişimiz birbirimizi güçlü bir şekilde anlamamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hollanda'nın yardım çalışmaları

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hollandalı dostlarından, meslektaşlarından ve Hollanda'daki Türk toplumundan taziye ve yardım dileklerini ileten telefonlar aldığını belirten Ünal, depremlerin ardından yaptığı ilk toplantıda "Bugün zor bir gün. Arkadaşlarımızı ve sevdiklerimizi kaybetmiş olabiliriz ancak şimdi ağlama zamanı değil. En azından bugün değil. Harekete geçmeli ve Hollandalı dostlarımızla eş güdüm içinde ülkemize yardım etmeliyiz." dediğini aktardı.

Ünal, daha sonra Hollanda'daki Türk camileri ve ulaştırma şirketlerinin yanı sıra Türk Hava Yolları, KLM ve Corendon'a ulaşarak insani yardım toplama ve gönderme konusunda hazırlık yapmalarını rica ettiğini belirterek, "Hollanda hükümetine, Hollanda Acil Durum Fonu GIRO 555'e, verdikleri cömert destek için Hollanda halkına şükranlarımızı sunuyoruz. O uykusuz günlerde bize gösterdikleri yardım için gerçekten minnettarız." ifadesini kullandı.

Wijnands da depremlerin ardından bölgeyi birkaç kez ziyaret etti ve Hollandalı-Türk şarkıcı Karsu ile beraber Hatay'da bir müzik okulu açmak üzere bölgeye yeniden gitti.

Büyükelçi Wijnands, "Hollanda hükümeti ve halkı aktif şekilde yardım ediyordu ve Büyükelçilik olarak biz de yardım etmek istedik. Büyükelçilik ekibi olarak kıyafet topladık, Ankara'daki Kral Günü kutlamamızı iptal ettik ve bunun yerine Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir yardım toplama etkinliğinde depremzedelerle birlikte yemek yedik. Hollandalı işletmelerin desteğiyle Kahramanmaraş'ta Lale (Tulip) Eğitim ve Dinlenme Merkezi'ni açarak depremden etkilenen çocuk ve kadınlara destek sağladık." bilgisini verdi.

Depremzedeler için para toplamak amacıyla Büyükelçi Wijnands ve bir meslektaşı, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na da katıldı.

Ayrıca Hollanda hükümeti, depremden etkilenen bölgelerdeki yeniden yapılanma çabalarını desteklerken, Hollandalı şirketlerin özellikle döngüsel inşaat, su ve sanitasyon ile modüler binalar alanında rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

Hollanda'daki Türk toplumu ülke ekonomisinde önemli rol oynuyor

Büyükelçi Wijnands, Ankara'da her gün Hollanda ile bağlantısı olan insanlarla bir araya geldiğine dikkati çekerek, "Bu birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor, bu da dostluğumuzu geliştirmek için harika bir yol." ifadesini kullandı.

Wijnands, Hollanda'daki Türk toplumunun ülkeye etkilerine ilişkin, "İster arkadaşlık ister aile olsun, her ilişkide inişler ve çıkışlar normaldir. Önemli olan bunlarla nasıl başa çıktığınızdır. İletişim çok önemli ve anlayışı artırmak için çeşitli kanallar kullanıyoruz. Hollanda'daki Türk toplumu burada bir rol oynuyor. Hükümetler arasındaki temaslar, iş dünyası arasındaki temaslar hepsi bir araya geliyor." dedi.

Büyükelçi Ünal da Hollanda'daki Türk toplumunun Hollanda ekonomisinde önemli bir rol oynadığına inandığını belirterek, "Geldiklerinden bu yana Türk toplumunun mensupları ticaret, siyaset, sanat ve akademi gibi Hollanda yaşamının çeşitli yönlerine dahil oldular." ifadesini kullandı.

Ünal, "İnişler ve çıkışlar her ilişkinin bir parçasıdır. Her konuda tam bir mutabakat beklemek gerçekçi olmaz. Önemli olan diyalog halinde olmak ve farklılıkları açıkça ele almaktır. Dürüst paylaşımlar sayesinde her zaman ortak bir zemin bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Poffertjes mi künefe mi?

Büyükelçiler, söyleşinin ardından akşam yemeğine geçmeden önce en sevdikleri yerel yemeklere ilişkin konuştu.

Büyükelçi Wijnands Türk mutfağı ve tatlılarını çok sevdiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Künefeden kadayıfa, sütlaçtan irmik helvasına kadar hepsini çok seviyorum. Fındık, fıstık ve zeytin de favorilerim arasında. Eşimle birlikte Ankara'da bir kedi sahiplendik ve ona Zeytin adını verdik."

Büyükelçi Ünal da Hollanda'ya özgü favori yemeklerinin "kibbeling" ve "poffertjesi" olduğunu belirtti.

Wijnands, sıcak misafirperverliği için meslektaşına teşekkür ederek, "Usta'nın bu akşam Türk mutfağından yemekler sunacağını umuyorum." ifadesini kullandı.