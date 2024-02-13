HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antalya\'da 101 belediye başkan adayını açıkladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antalya'daki Aday Tanıtım Toplantısı'nda 3'ü büyükşehir, 3'ü il toplam 101 belediye başkan adayını açıkladı.
Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 129 gündür değişmeyen gündem maddelerinin Gazze olduğunu söyledi.
Yaklaşık 4,5 aydır Gazze'ye ölüm yağdığını belirten Yapıcıoğlu, Filistinlilerin tüm saldırılara rağmen topraklarını terk etmediklerini vurguladı.
İsrail'in her türlü hukuk, ahlak ve savaş kuralını ihlal ederek soykırımına devam ettiğini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:
"Savaşta bile çocuklar, hastaneler vurulmaz. Savaşta kullanılması yasak bazı silahlar vardır. Bu vahşi cinayet şebekesi fosfor bombalarıyla çocuk hastanesi vurdu. Savaşta bile sivil insanları açlığa, susuzluğa mahkum edemezsiniz. Ama yardımların oraya girmemesi için sınır kapısını vurdu. Bir şekilde girebilen yardım konvoylarını vurdu. Daha ne olsun. Gazze'de Gazze'liler ölmüyor. Gazze'de Gazze'liler 'Rabbimiz Allah'tır' dediği için ve yurtlarını terk etmedikleri için şehit oluyorlar. Şehitler ölü değildir. Gazze'de insanlık ölüyor, hepimizin insanlığı, bütün İslam aleminin izzetini haysiyetini orada bombalıyorlar."
Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarına karşı elinde güç, emirleri altında ordu olanların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekti.
"İsrafı, savurganlığı önleyeceğiz"
Yapıcıoğlu, zulme boyun eğilmemesi, zalimlere diz çöktürmek ve oradaki insanlara yardım edilebilmesi için siyaseten, askeri ve ekonomik olarak güçlü olunması gerektiğini ifade etti.
Seçim gündemine ilişkin ise Yapıcıoğlu, "Hem maddi hem de manevi olumsuz şartlar var. Buna rağmen biz diyoruz ki ümitsizlik, pes etmek yoktur. Ceht, çalışmak vardır. Düzelmeyecek hiçbir şey yoktur. Yeter ki sağlam bir irade olsun. Yeter ki içine düşülen durumdan çıkışın yolları bilinsin. Eğer biz de dayanışma içerisinde olursak mutlaka Allah bize bir çıkış yolu gösterecek. Aslında göstermiş, 'toplanın birlik olun, güçlerinizi birleştirin' demiş. Bu manevi buhrandan ve ekonomik darboğazdan çıkışın yolu ne? İsrafı, savurganlığı önleyeceğiz. Haramdan uzaklaşacağız, faizi terk edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
"Güvenli şehirler, güvenli sokaklar HÜDA PAR ile mümkün hale gelecektir"
31 Mart'ın HÜR kadroların yönetime gelmesi veya pay alması için bir fırsat olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:
"İsraf ve savurganlık bizim belediyecilik anlayışımızda yoktur. Kayırmacılık bitecek. HÜDA PAR'ın almış olduğu belediyelerin girişine 'rüşvet alan da veren de melundur' hadisi asılacak. Şeffaf bir yönetimle milletin parası son kuruşuna kadar milletin hizmeti için kullanılacaktır. Halkı ilgilendiren meselelerde milletin görüşüne başvurulan geniş bir istişare ağı kurulacak ve yapılan her bir harcama son kuruşuna kadar milletin parası olduğu için hesabı millete verilecek. HÜDA PAR'ın yönettiği şehirlerde çocuklar parka, okullara ve oyun alanlarına korkmadan gidecek. Sokaklarda herhangi bir tehlike olmayacak. İnsanı tehdit eden hiçbir şeye izin verilmeyecektir. Güvenli şehirler, güvenli sokaklar HÜDA PAR ile mümkün hale gelecektir. Belediye alamadığımız ama meclis üyesi gönderdiğimiz yerlerde meclis üyelerimiz milletimiz adına denetçi olacak, oradaki yönetimi, harcamaları denetleyecektir."
Yapıcıoğlu, bir ailenin zorunlu ihtiyacı kadar kullanıma sunulan sudan ücret alınmayacağını, yönetimde oldukları beldelerde sosyal belediyecilik anlayışıyla tek bir kişinin açlık çekmeyeceğini ve gençlerin yuva kurabilmeleri için desteklerin verileceğini aktardı.
Konuşmaların ardından Yapıcıoğlu, Antalya'da Abdulbaki Özdemir'i, Konya'da Çetin Acu'yu, Denizli'de Yunus Akbay'ı, Karaman'da Yunus Yılmaz'ı, Burdur'da Fehmi Gönül'ü ve Isparta'da Hasan Koç'u aday gösterdi.
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