Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memurun toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifi açıklandı.

BAKAN IŞIKHAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026 ilk 6 ay için yüzde 10. ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

MEMUR-SEN: TEKLİFİ REDDEDİYORUZ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Teklifi reddediyoruz. Ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan rakamlardır. Kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. Taban aylık refah payı içeren kamuda ayrı statüde aynı işi yapanları eşitleyen bir teklif bekliyoruz. Yarın çalışma bakanlığı önünde olacağız" diye konuştu.

SENDİKALARIN ZAM TALEPLERİ;

Memur-Sen:

2026 yılı için %10 refah payı

İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık

İkinci 6 ay %20 zam (toplam %88)

2027 yılı için ilk 6 ay %20 zam + 7.500 TL taban aylık

İkinci 6 ay %15 zam

Kamu-Sen

Tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam

2026 yılı için ilk yarı %30, ikinci yarı %20 zam + %10 refah payı

2027 yılı için iki dönemde %20 zam + ocakta ek %10 refah payı

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.