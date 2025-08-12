Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12.08.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Haber Videosu

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki yarıyıl için yüzde 4 zam önerdiklerini açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memurun toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifi açıklandı.

BAKAN IŞIKHAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026 ilk 6 ay için yüzde 10. ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

MEMUR-SEN: TEKLİFİ REDDEDİYORUZ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Teklifi reddediyoruz. Ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan rakamlardır. Kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. Taban aylık refah payı içeren kamuda ayrı statüde aynı işi yapanları eşitleyen bir teklif bekliyoruz. Yarın çalışma bakanlığı önünde olacağız" diye konuştu.

SENDİKALARIN ZAM TALEPLERİ;

Memur-Sen:

  • 2026 yılı için %10 refah payı
  • İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %20 zam (toplam %88)
  • 2027 yılı için ilk 6 ay %20 zam + 7.500 TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %15 zam

Kamu-Sen

  • Tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam
  • 2026 yılı için ilk yarı %30, ikinci yarı %20 zam + %10 refah payı
  • 2027 yılı için iki dönemde %20 zam + ocakta ek %10 refah payı

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Hükümet, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 1234:
    fena değil 21 105 Yanıtla
    3475082Ak:
    sen memurmusun 13 5
    Ramazan Katırcı:
    Nezaman hükümetin sözünün dışına çıktılar yada hükümetten isteyip de vermediğin de ne yaptı yasal hak kullanarak, yok bu kadar istedik yok şöyleydi. Kendinizi hükümetin vereceği zam'a alıştırın, dua edin daha indirmezse 1 1
  • ismail akca:
    Hakkımız haram olsun.Kendilerine gelince kepçeyle alırlar. 93 12 Yanıtla
  • Uygar Demirbas:
    Ohhh ne güzel oluyor öyle hoşuma gidiyor ki iyice ezin bu milleti hak ediyor 69 19 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    enflasyon yüzde onmu Mehmet Şimşek salakmi sandediyorsunuz memuru salak olan AKP'li vekiller 62 8 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    çok fazla yarısını geri alın yüzde 3 olsun.. 59 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Avrupa Ligi’ne katılamıyorlar Crystal Palace’ın CAS’a itirazı reddedildi Avrupa Ligi'ne katılamıyorlar! Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

14:26
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen’den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
19:02
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:49
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:31
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
18:23
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
18:19
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi
Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
18:03
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 14:43:30. #7.11#
SON DAKİKA: Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.