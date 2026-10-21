İran duyurdu: Uyarıları dikkate almayan petrol tankeri Hürmüz'de mayına çarptı - Son Dakika
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İran duyurdu: Uyarıları dikkate almayan petrol tankeri Hürmüz'de mayına çarptı

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İran duyurdu: Uyarıları dikkate almayan petrol tankeri Hürmüz\'de mayına çarptı
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Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri daha mayına çarparak alev aldı. İran Devrim Muhafızları'na göre 2 milyon varilin üzerinde ham petrol taşıyan gemi, radar ve seyrüsefer sistemlerini kapatarak boğazın güneyindeki 'yasak' rotadan çıkış yapmaya çalıştı. Donanma, bu rotayı kullanan gemilerin doğacak sonuçlardan kendilerinin sorumlu olacağını vurguladı.

TAHRAN, 21 Ekim (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, salı günü Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "kural ihlali yapan" büyük bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

RADARINI KAPATIP YASAK ROTAYA GİRDİ

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te salı günü yayımlanan açıklamada, 2 milyon varilin üzerinde ham petrol taşıyan tankerin, radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığı ve donanmanın uyarılarını dikkate almayıp güneydeki "yasak" rotayı kullanarak boğazdan çıkış yapmaya çalıştığı belirtildi.

"Yasak" rotaları kullanan gemilerin doğabilecek sonuçlardan kendilerinin sorumlu olacağını vurgulayan donanma, boğazın güvenliğini hiçe sayan her türlü eyleme karşı "kararlı" önlemlerin alınacağı uyarısında bulundu.

İKİ TANKER DAHA MAYINA ÇARPMIŞTI

Devrim Muhafızlarından daha önce yapılan açıklamada, "kural ihlali yapan" iki petrol tankerinin, boğazda donanmanın döşediği mayınlara çarptıktan sonra alev aldığı belirtilmişti.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

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Kaynak: Xinhua
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