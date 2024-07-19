Husiler İsrail limanlarına saldırdı

Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail limanlarına erişim yasağını "ihlal ettiği" için Aden Körfezi'ndeki bir gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya dair Telegram ve X sosyal platformundan açıklama yaptı.

Aden Körfezi'ndeki "Lobivi" isimli gemiyi çok sayıda "uygun deniz füzesiyle ve İHA'larla" saldırı düzenlediklerini belirten Seri, isabet alan gemide yangın çıktığını kaydetti.

Seri, saldırının, gemi mürettebatının "uyarı mesajlarını reddetmesinin" ardından gerçekleştirildiğini savunarak, geminin hangi ülkeye ya da kime ait olduğu bilgisine yer vermedi.

Husilere ait güçlerin "mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini" ifade eden Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları duruncaya ve Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki saldırıların süreceğini dile getirdi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.