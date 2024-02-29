Murat Kurum, İstanbul\'daki iş insanları ve esnafın endişelerini gidereceğini söyledi

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "CHP belediyeciliği tarafından 5 yıldır ihmal edilen iş insanlarımızın, sanayicilerimizin, esnafımızın, işçi ve emekçi kardeşlerimizin tüm endişelerini biz gidereceğiz." dedi.

Kurum, Başakşehir'de bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda (İGTOT) faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, riskli konutlarda olduğu gibi esnaf ve iş yerleri için dönüşüm zorunluluğun olduğunu söyledi.

Çarşıdaki toplam 1100 esnafın İstanbul'un ekonomisine ve istihdamına hizmet verdiğini belirten Kurum, "Tesisimiz örnek bir dönüşüm modeliyle, ticari dönüşümün İstanbul Başakşehir'de, 1100 bağımsız bölümünü içeren projesiyle, Avrupa'nın en büyük gıda toptancısı üssü vazifesi görüyor. Aynı zamanda örnek bir dönüşüm projesi olarak gözler önünde." diye konuştu.

Murat Kurum, İstanbul'un sanayisini depreme karşı korumak zorunda olduklarını dile getirerek, lokomotif şehir İstanbul'un, ekonominin öncü şehri olduğuna değindi.

Kurum, İstanbul'un üretimini devam ettireceklerini aktararak, "İstanbul'un üçüncü çevre yolu güzergahında yeni 6 tane lojistik merkez kuracağız. Bu merkezlerde lojistik ürünlerimizi bağlayacağız. Şehrin içindeki yüzde 25 ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine, şehrin kuzeyine almış olacağız. Bir taraftan trafiği rahatlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın, esnafımızın bu alanda çok daha rahat iş yapmasına imkan sağlayacağız. Bunun için de lojistik merkezlerimizi, lojistik köylerimizi çok çok önemsiyoruz. Yine bu projemizi besleyecek İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında bir lojistik liman kuruyoruz. Hem lojistik köylerimizle hem de limanımızla esnafımız, Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine ticaretini çok daha güçlü bir şekilde yapabilecek." ifadelerini kullandı.

"CHP belediyeciliği tarafından 5 yıldır ihmal edilenlerin tüm endişelerini biz gidereceğiz"

İBB Başkan adayı Kurum, 1 Nisan'da göreve geldiklerinde İstanbul'daki gıda toptancılarının tüm taleplerini yerine getireceklerini kaydetti.

Kurum, mevcut İBB yönetimin, iş insanlarını ve esnafı ihmal ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"CHP belediyeciliği tarafından 5 yıldır ihmal edilen iş insanlarımızın, sanayicilerimizin, esnafımızın, işçi ve emekçi kardeşlerimizin tüm endişelerini biz gidereceğiz. Mevcut İBB yönetimi tarafından İstanbul'un ticaretine, ekonomisine, emekçilerine karşı oluşturulan o çözümsüzlük ortamını gelsin görsünler. Bekledikleri o hizmeti alamadıklarını görecekler. Geriye dönüp baktıklarında 5 yılda İstanbul'da herhangi bir eser üretme, dediklerinin aksine buradaki esnafın huzursuzluğunu, mutsuzluğunu görecekler."

Murat Kurum, Şahintepeli vatandaşların taleplerini dinledi

Kurum, program çıkışında kendisini bekleyen, Şahintepe Mahallesi'nde oturan vatandaşlarla bir süre görüştü.

Mahalledeki imar planı değişikliği nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktaran bazı vatandaşların sorularına cevap veren Kurum, "Dört yıl önce Başakşehir'de, Şahintepe'de vatandaşımız bizden 'Sayın Bakan'ım biz burada parsel bazında, ada bazında dönüşmek istemiyoruz. Bizim parsellerimiz küçük, yeni bir imar planı yapın.' dedi. Biz de '1 yıl içerisinde sizin bu imar planınızı yapacağız' dedik. Gittik, 1 yıl içerisinde sizin imar planınızı gerçekleştirdik, planlarınızı yaptık, imar uygulamanızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Kurum, imar uygulamasıyla bazı vatandaşların Arnavutköy'e gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sonra 'kendi mahallesinde, kendi yerinde yaşamak istiyor' dediler. Sonra o imar uygulamasını yeniledik. Şahintepe'deki vatandaşımızı, sehven de olabilir, hata da olabilir ama Şahintepe'ye getirdik. İmar planı onaylandı. Burada Şahintepe'de, kendi evini, kendi arzusu içerisinde ister kendisi, ister TOKİ'yle, ister belediyeyle, kimle yapmak isterse bunu yapsın istedik. Ondan sonra bu planı yaptık. Bu plan çerçevesinde de imar uygulaması tamamlandı, ilk inşaatlara da başlandı. Belediyemiz orada vatandaşımızla anlaştı. Orada 2 ile 3 parselde Başakşehir, belediye olarak inşaatları yürütüyor. Diğer parsellerde vatandaşımız ister kendisi, ister özel sektörle, ister TOKİ'yle, başkasıyla kimle yapmak isterse özgürdür, serbesttir. Orada evlerin dönüşümünü istiyoruz."

İmar planındaki kesintinin yeşil alan, okul ve yol için yüzde 26 olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Normalde 45'e kadar kesilmesi gereken kesinti yüzde 26 olarak kesildi. O yüzde 26 ile alakalı, okul olsun, yol olsun, kreş olsun diye yapılmış iş. Burada vatandaşımız evini yapmak istiyor, serbesttir arkadaşlar. Başakşehir Belediye Başkanımız burada. Başvuran, imar planına göre kendi inşaatını yapmak isteyen her bir vatandaşımız evini yapabilir. Bu söylediğimin sözü de senedi de benim. Bu hafta sizi Başkan'ım davet edecek, sizlerin taleplerini teker teker dinleyecek. Varsa bir eksik, varsa bir kusur, Başakşehir Belediyesi ve Bakanlığın yapması gereken, hepsini hep beraber not alacağız. O notların üzerinden de bundan önce nasıl söz verip o imar planını biz gerçekleştirdiysek, orada davulla, zurnayla o planı nasıl yaptıysak biz yine aynısını yapacağız. Başkanım Şahintepe'de vatandaşımızı dinleyecek, notları alacak, nerede ne düzenleme yapılması gerekiyorsa beraber takip edeceğiz."

Vatandaşlar, Kurum'un kendilerini dinlemesi ve sorunlarının çözüleceğini bildirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fabrikada çalışanlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Başakşehir'de kadın çalışanlara istihdam sağlayan, elektrik malzemeleri üreten bir fabrikayı da ziyaret etti.

Fabrikayı gezen Kurum, kadın çalışanları emeklerinden ötürü tebrik etti, fabrikadaki makineleri inceleyerek üretim aşaması hakkında bilgi aldı.

Fabrikanın sevkiyat bölümlerini de gezen Kurum, burada çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.