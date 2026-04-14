İbb Davası'nda 21. Gün... CHP Milletvekili Uzun: "Sadece Bir Gün Canlı Yayınlansın, İddianamenin Temelinin Çöktüğünü Bütün Toplum Görür"

(İSTANBUL) - CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, İBB Davası'na ilişkin, "Sadece bir gün canlı yayınlansın. Bütün iddianamenin temelinin çöktüğünü bütün toplum, bütün Türkiye görür" dedi ve "hakikatin peşinde olan" AK Parti ve MHP milletvekillerini de duruşmayı izlemeye davet etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 21. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, İBB Davası'nın 21. gününde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Uzun, duruşmaların ilk gününden itibaren ısrarla canlı yayınlansın taleplerini dile getirdiklerini hatırlatarak, "İster TRT'den yayınlansın, ister link verilsin; yayınlamak isteyen kim yayınlamak istiyorsa oradan yayınlansın. Sadece bir gün yayınlansın. Bütün iddianamenin temelinin çöktüğünü bütün toplum, bütün Türkiye görür. Bir gün. Onun için bakın, sadece bugün gördüklerimiz bile bu iddianamenin her gün lime lime döküldüğünü gösteriyor. Bu yargılamaların tamamen siyasi olduğunu, bir siyasi operasyon olduğunu, doğru dürüst bir yargısal faaliyet olmadığını gösteren her biri tek tek örneklerle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

"İtirafçının ifadeleriyle şu anda 14 kişi tutuklu"

Bazı sanıklara yöneltilen "Eylem 13"e ilişkin, itirafçı hakkında savcılığın suç duyurusu talep ettiğini hatırlatan Uzun, "Çünkü onun söylediklerinin hiçbiri doğrulanamadı. Savunma yapan herkes o kişinin söylediklerinin asılsız olduğunu belgeledi, ispat etti. Bunun üzerine Savcı, bu kadar temelsiz iddialarla iddianamenin şekillendirilmesine neden olan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Belki onun tutuklanmasını isteyecek, belki buna karar verilecek, onu bilemiyorum. Ama o kişinin ifadeleriyle şu anda 14 kişi tutuklu. Burada her gün yaşanan, her tekil olay bile bu iddianamenin ne kadar siyasi olduğunu, ne kadar boş olduğunu, ne kadar çürük olduğunu gösteren örneklerle dolu" ifadelerini kullandı.

Salih Uzun, tutuklu sanık reklamcı Esma Bayrak'ın savunmasını dinlediğini ve Bayrak'ın "Eylem 13" kapsamında suçlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"O da savunmasını çok teknik ve detaylı bir şekilde anlattı. Orada o kişi diyor ki: 'Ben duydum ki bu Esma Hanım'ın şirketinin sahibi aslında o değilmiş, başka birisiymiş.' Peki kimden duydun? 'Başka birinden duyduğunu söylüyor.' Bugün Esma Hanım da sordu: 'O diyen kişiye savcı sormuş mu? Yani 'sen böyle bir şey söyledin mi' diye sormuş mu?' Bir, sormamış. İki, keşke sorsaydı ve sorduğunda da 'nereden çıkartıyorsun, bunun bilgisi, belgesi var mı?' diye sorsaydı. Bakın, belgeyi bilgiyi boşverin; 'ben ondan duydum' denen kişiye bile sormadan, üçüncü kişinin söyledikleriyle ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişinin ifadeleriyle insanlar tutuklu. Ama bunu çürüttü. Belgeleriyle, anlatımlarıyla, avukatlarının beyanlarıyla herkes kendi durumunu çok net ortaya anlatıyorlar."

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un savunmasının alındığını beliten Uzun, "O da baştan kendini anlattı. 15 yıl boyunca bu hükümet döneminde TOKİ'de üst düzey görevlerde bulunmuş, çok kritik görevler üstlenmiş birisi. Başarılı bir bürokrat olduğu için KİPTAŞ'ın başına getirilmiş. ve dedi ki: 'Bana kollukta sorulan soruların tamamına belgeleriyle cevap verdim. Fakat iddianamede bunların hiçbiri yok. Bana hiç sorulmayan konular suç olarak itham ediliyor. Bana o zaman sorsaydınız, o zaman cevabını verirdim. Şimdi de vereceğim. Biraz sonra belgeleriyle tek tek hepsinin karşılığını ortaya koyacağım.' Bu duruşmaların sadece bir günü canlı yayınlansa, bu iddianamenin ne kadar çürük olduğu ve yaratılmak istenen havanın ne kadar boş olduğu toplum tarafından açıkça görülecek. Biz burada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Neyle suçlandığını bilmeden insanlar 11 ay tutulur mu?"

Salih Uzun, "hakikatin peşinde olan" AK Parti ve MHP milletvekillerini de duruşmayı izlemeye davet etti.

Uzun, "İBB soruşturması" kapsamında gözaltına alınan ve 11 aydır iddianamesi hazırlanmayanlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Bugün avukatlardan biri, Ali Rıza Dizdar, yargılanan kişiye 'Sayın tutsak' diye hitap etti. Bence çok doğru bir ifade kullandı. Çünkü burada yargılananlar onlar. Bakın, burada olmayanlar da var. En çarpıcı örneklerden biri Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı. 11 aydır içeride ve hala bir iddianame yok. Ne ile suçlandığını bilmiyor. İnsanlar neyle suçlandığını bilmeden hapis tutuluyor. Bir gün değil, iki gün değil; bir ay değil, iki ay değil 11 aydır içeride. ve sürekli diyor ki: 'Bana söyleyin, yazın artık. Ne yazacaksanız yazın. Neyle suçlandığımı söyleyin.' Neyle suçlandığını bilmeden insanlar 11 ay tutulur mu? Tutuluyorsa, onun adı tutukluluk değil; onun adı tutsaklıktır."