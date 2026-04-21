İbb Davası'nda 25. Gün... Boğaziçi İmar Müdürü Karaoğlu Savunmasını Tamamladı: "26 Yıllık Meslek Hayatımda Suç Teşkil Edecek Bir Şeyin İçinde Olmadım"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 25. gününde, dün savunmasına başlayan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu savunmasını tamamladı. Karaoğlu, "Haksız bir kazanç elde etmediğim gibi kimsenin etmesine de yardım etmedim. Hiçbir eksiğimiz, hiçbir ihmalimiz, başımızı öne eğebilecek hiçbir kusurumuz yok çok şükür. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, 26 yıllık meslek hayatımda suç teşkil edecek bir şeyin içinde olmadım. Ne yazık ki 1 yıldır özgürlüğümden mahrumum. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım, tutukluluk sürecimin bir an evvel son bulmasını talep ediyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 25. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Dün savunmasına başlayan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, bugün savunmasına kaldığı yerden devam etti.

Karaoğlu, iddianamede yer alan "yönlendirme" ve "talimat" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ruhsat süreçlerinin tamamen teknik ve mevzuata bağlı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Elçin Karaoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin savunmasında, belediye başkanının bu tür teknik süreçlere müdahalesinin mümkün olmadığını söyledi. Karaoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı talimat verse dahi, eksik evrak olduğu sürece ruhsat verilmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda açıkça 'Bu evraklar tamamlanmadan bu ruhsatı veremem' derim. Çünkü bu süreç kişisel değil, tamamen mevzuata bağlı bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

"Evrak eksik olduğu sürece dosya ilerlemez. Kim talimat verirse versin sonuç değişmez"

Ruhsat işlemlerinin belirli bir sıra ve teknik denetim mekanizması içinde yürüdüğünü anlatan Karaoğlu, "Evrak eksik olduğu sürece dosya ilerlemez. Kim talimat verirse versin sonuç değişmez. Evraklar tamamlandığında ise süreç zaten bekleme olmaksızın tamamlanır ve ruhsat verilir. Dolayısıyla 'talimatla hızlandırıldı' iddiası hem teknik hem de hukuki olarak mümkün değildir" dedi.

Karaoğlu, Ekrem İmamoğlu ile bu tür işlemler üzerinden birebir bir iletişim kurulmasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, "Benim gidip Sayın Başkan'a 'burada bir güçlendirme ruhsatı var' demem söz konusu olamaz. Böyle bir durumda Sayın Başkan bana 'Bunu bana niye söylüyorsun, mevzuata göre gereğini yap' der. Bu tür teknik işlemler ilgili birimlerin sorumluluğundadır" diye konuştu.

İddianamede yer alan etkin pişmanlık beyanlarına da değinen Karaoğlu, Yakup Öner'in ifadesinde Avni Çelik ile doğrudan görüştüğünü söylediğini, Avni Çelik'in de bu görüşmeyi doğruladığını hatırlattı. Karaoğlu, "Her iki beyan da temasın Yakup Öner üzerinden kurulduğunu açıkça ortaya koyuyor. Buna rağmen benim yönlendirme yaptığım iddiası ileri sürülüyor. Bu iddianın hangi somut delile dayandığını anlamıyorum ve kesin olarak reddediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir dosya Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde bekliyorsa bunun sebebi evrak eksikliği ya da teknik inceleme sürecidir"

Dosyalar için talimat verildiği iddialarını yanıtlayan Karaoğlu, "Bir dosya Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde bekliyorsa bunun sebebi evrak eksikliği ya da teknik inceleme sürecidir. Bu aşamada hiçbir talimat süreci hızlandıramaz. Evrak tamamlanmadan işlem yapılması zaten hukuken mümkün değildir" dedi.

Savunmasında, Göksu Deresi çevresinde yürütülen çalışmaları anlatan Karaoğlu, söz konusu sürecin tekil bir işlem değil, kapsamlı bir kentsel rehabilitasyon ve tasarım projesi olduğunu ifade etti. Karaoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun bu projeye ilişkin vizyon ortaya koyduğunu ve bazı toplantılara başkanlık ettiğini, ancak teknik uygulamaların ilgili birimler tarafından yürütüldüğünü söyledi. Elçin Karaoğlu, "Sayın Başkan, Göksu Deresi ile ilgili, 'Bu alan bu şekilde kalamaz, burayı düzenlememiz gerekir' diyerek sürecin başlatılmasını istemiştir. Ancak bu, teknik işlemlere müdahale anlamına gelmez. Projenin yürütülmesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili daire başkanlıklarının sorumluluğundadır" diye konuştu.

Elçin Karaoğlu, projenin kapsamına ilişkin detaylar paylaşarak, dere hattı boyunca kaçak yapılaşma, çevre kirliliği, işgaller ve plansız kullanım gibi sorunların tespit edildiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Etüt ve Projeler, Fen İşleri, Kültür Varlıkları, İSKİ ve Çevre Koruma birimleriyle birlikte kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Hazırlanan teknik çalışmalarda, kaçak yapıların yıkımı, kamulaştırma süreçleri, kıyı kullanım düzenlemeleri ve rekreasyon alanlarının oluşturulmasına yönelik alternatiflerin geliştirildiğini aktaran Karaoğlu, "Plan paftaları, mülkiyet paftaları, halihazır haritalar ve tapu bilgileri üzerinden kapsamlı bir analiz yaptık. Sahada defalarca teknik incelemeler gerçekleştirildi" dedi. Göksu Deresi projesinin uzun yıllara yayılan sorunları çözmeyi amaçladığını vurgulayan Karaoğlu, 30-40 yıldır biriken mülkiyet ve imar sorunlarının kısa sürede çözülmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle sürecin adım adım ve kararlılıkla ilerletildiğini söyledi.

"Mürdüm" iddiasına yanıt: "Amaç, bölgenin tamamını kamu yararına uygun hale getirmektir"

Mürdüm isimli işletmeye ilişkin iddiaların da bağlamından koparıldığını belirten Karaoğlu, söz konusu alanın tekil bir yapıdan ibaret olmadığını, dere hattının tamamını kapsayan bütüncül bir planlama yapıldığını söyledi. Karaoğlu, "Mesele sadece bir işletmenin yıkımı değildir. Dere hattının girişinden denize kadar olan tüm alanı kapsayan bir rehabilitasyon çalışması yürütülmüştür. Amaç, bölgenin tamamını kamu yararına uygun hale getirmektir" dedi.

"Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım"

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Haksız bir kazanç elde etmediğim gibi kimsenin etmesine de yardım etmedim. Hiçbir eksiğimiz, hiçbir ihmalimiz, başımızı öne eğebilecek hiçbir kusurumuz yok çok şükür. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, 26 yıllık meslek hayatımda suç teşkil edecek bir şeyin içinde olmadım. Ne yazık ki 1 yıldır özgürlüğümden mahrumum. Yaşadığımız süreç her şeyden önce, benden de önce ailemi sevdiklerimi mağdur eden bir sürece döndü. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım, tutukluluk sürecimin bir an evvel son bulmasını talep ediyorum."

Duruşmaya ara verildi.