İbb Davası'nda 30. Gününde Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında "Söz Alma" Gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nda 30. Gününde Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında "Söz Alma" Gerginliği

30.04.2026 13:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ilişkin 414 sanıklı davada tutukluluk incelemesi öncesi söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı, “Bu şekilde bağırmaya devam edersiniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım. Size özel ayrıcalık yapamam” dedi. İmamoğlu talebini yineleyerek, “Ayrıcalığı iddianame yapmış. Beni oraya örgüt lideri diye yazmışlar. Buradaki kimse benim konuşmama itiraz etmez. Ben 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı, 86 milyonun cumhurbaşkanı adayıyım. Bu şekilde yargılamaya nasıl devam edeceksiniz?” dedi. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’nun talebini reddererek, pazartesi günü duruşma başlangıcında söz vereceğini söyledi. Duruşma, İnan Güney’in de arasında bulunduğu 3 tutuklu sanığın tutukluluklarına yönelik beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ilişkin 414 sanıklı davada tutukluluk incelemesi öncesi söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı, "Bu şekilde bağırmaya devam edersiniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım. Size özel ayrıcalık yapamam" dedi. İmamoğlu talebini yineleyerek, "Ayrıcalığı iddianame yapmış. Beni oraya örgüt lideri diye yazmışlar. Buradaki kimse benim konuşmama itiraz etmez. Ben 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı, 86 milyonun cumhurbaşkanı adayıyım. Bu şekilde yargılamaya nasıl devam edeceksiniz?" dedi. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'nun talebini reddererek, pazartesi günü duruşma başlangıcında söz vereceğini söyledi. Duruşma, İnan Güney'in de arasında bulunduğu 3 tutuklu sanığın tutukluluklarına yönelik beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 No'lu salonda görülen duruşmada Murat Gülibrahimoğlu'nun sahibi olduğu Güney Cebeci Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, tutuklu sanık Adem Başer'in avukatının savunmasının alınmasının ardından, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de arasında olduğu 3 tutuklu sanığın avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerine geçildi. Mahkeme Başkanı, tutukluluk incelemesi için heyet üyeleriyle yapacağı müzakerenin uzun süreceğini belirtti.

Ancak bu sırada söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında, sanıkların tutukluluk incelemesi ve söz hakkına ilişkin tartışma yaşandı.

"İddianame ayrıcalığı zaten yapmış, beni oraya örgüt lideri diye yazmışlar"

İmamoğlu, sanıkların durumuna ilişkin kendi değerlendirmelerinin de mahkeme tarafından dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Ben burada bir savunma yapmayacağım. Burada yaşanan insanların yaşamından alınan zaman diliminin nasıl olduğunu anlatmak istiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise bu değerlendirmeyi mahkemenin yapacağını belirterek, "Sizin bu hususta herkes hakkında beyanda bulunmanıza gerek yok" dedi. İmamoğlu'nun, "Ama Sayın Başkan, herhangi bir duruşmada değiliz" sözleri üzerine başkan, "Biz normal bir duruşmadayız. Her duruşmanın usulü aynıdır, duruşmadan duruşmaya değişmez" yanıtını verdi.

İmamoğlu ise buna karşı çıkarak, bu davanın olağan bir dava olmadığını söyledi. Dosyanın başında "İmamoğlu suç örgütü" ifadesinin yer aldığını hatırlatan İmamoğlu, "İddianame ayrıcalığı zaten yapmış. İftirayı ortaya koymuş. Beni oraya örgüt lideri diye yazmışlar. Buradaki kimse benim konuşmama itiraz etmez. Ben 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı, 86 milyonun cumhurbaşkanı adayıyım. Bu şekilde yargılamaya nasıl devam edeceksiniz? Siz benim duygularım olmadan bu değerlendirmeyi yapamazsınız" dedi.

Mahkeme başkanı, İmamoğlu'na özel bir ayrıcalık tanınmayacağını belirterek, "Burada bulunan bütün sanıkların benzer duyguları var. Hepsi adına sözcü olarak sizi dinleyeceğiz diye bir durum söz konusu değil. Söz hakkı size verirsem herkese veririm" dedi.

İmamoğlu ise kendisinin dosyadaki konumunun farklı olduğunu savunarak, "Bu insanlara tek tek mahkeme yapsanız farklı şekilde yargılanacaklar. Ekrem İmamoğlu'na yüklenmek üzerinden herkesin burada yargılanma biçimini ağırlaştırıyorsunuz. Yargılama ve hukuk enflasyonunu büyütüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tartışma sırasında mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun sesini yükseltmesi üzerine, "Bu şekilde bağırmaya devam ederseniz sizi salondan çıkartacağım" uyarısında bulundu. İmamoğlu ise "Bizim talebimizi niye almıyorsunuz Sayın Başkan? O zaman bu dava bitmez" diye karşılık verdi.

Mahkeme başkanı, davanın belirlenen usulle devam edeceğini belirterek, "Bu dava her şekilde yürür. 'O zaman bu dava bitmez' şeklinde tehditvari konuşamazsınız. Talebinizi dile getirdiniz, biz bunu uygun görmedik. Bu usulle devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu'ndan Mahkeme Başkanı'na: "15 dakika Ekrem İmamoğlu'nu dinlemekten kaçınmanız size zarar verir"

İmamoğlu, mahkemenin kararını değiştirebileceğini belirterek, "Burada avukatlara 15 dakika söz hakkı vereceksiniz. 15 dakika Ekrem İmamoğlu'nu dinlemekten kaçınmanız size zarar verir" dedi.

Mahkeme başkanı ise daha önceki tutukluluk incelemesinde İmamoğlu'na söz verildiğini hatırlatarak, "Geçen gözden geçirmede de avukatlarınıza söz hakkı verirken siz son sırada beyanda bulunmak istediğinizi belirttiniz, biz de buna müsaade ettik. Şimdi de 'kimse konuşmayacak ama ben konuşacağım' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, böyle bir şey söylemediğini belirterek, "Ben, hiç kimse konuşmayacak demedim. Ben, kimsenin benim konuşmama karşı çıkacağını düşünmüyorum dedim" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanı, tartışmanın uzaması üzerine, "Ekrem Bey, bunu daha fazla uzatmayalım" diyerek duruşmaya belirlenen usulle devam edileceğini söyledi.

Duruşma, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de arasında olduğu 3 tutuklu sanığın avukatlarının tahliye talepleriyle devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 30. Gününde Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında 'Söz Alma' Gerginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 14:56:11. #.0.5#
SON DAKİKA: İbb Davası'nda 30. Gününde Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında "Söz Alma" Gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.