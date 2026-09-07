İBB Davası’nda 76. gün... Etkin pişman Burak Korzay savunma yaptı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasının 76. gününde savunma yapan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, hakkındaki suçlamaları reddederken etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerinin arkasında olduğunu söyledi. Fatih Keleş ise Korzay'a "Kendinizi savunurken bizi gömüyorsunuz Burak Bey" dedi. Korzay, "Gömmüyorum, doğruları söylüyorum" karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Bugün savunma yapmak üzere mahkeme heyetinin karşısına çıkan tutuksuz sanıklardan biri de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay oldu.

"HERHANGİ BİR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYESİ OLMADIM"

Makine mühendisi olduğunu ve yaklaşık 20 yıllık meslek hayatında enerji şirketlerinde yöneticilik yaptığını anlatan Korzay, İBB'ye katılmasının siyasi veya kişisel bir beklentiye dayanmadığını söyledi.

İSFALT'ta şirketin kendi üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını, asfalt makine ve ekipman yatırımları yaptıklarını, fabrikaları yenilediklerini ve şirket bünyesinde saha ekipleri oluşturduklarını belirten Korzay, herhangi bir siyasi oluşum içerisinde bulunmadığını ifade etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini savcılığa anlattığını söyleyen Korzay, iddianamedeki mal varlığı değerlendirmesine de itiraz etti. 2025 yılında edinildiği belirtilen iş yerinin babasından miras kalan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan taşınmaz olduğunu, kullandığı konutu ise yaklaşık 10 yıl önce satın aldığını söyledi.

Korzay, "Herhangi bir suç örgütünün üyesi olmadım, örgütsel yapı içerisinde yer almadım ve hiçbir zaman böyle bir yapının amacı doğrultusunda hareket etmedim" dedi.

CEBECİ SAVUNMASI: DÖKÜM İZNİ VERMEDİM, HUKUKA AYKIRI DÖKÜM TALİMATI VERMEDİM

Korzay, 59 numaralı eylem kapsamında yer alan Cebeci Rehabilitasyon Projesi'nin kendi görev döneminden önce başladığını, MAPEG tarafından onaylanmış proje ve revizyonlar doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Mart 2022'de İSFALT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladığını belirten Korzay, projenin başlangıç kararları, ortaklık yapısı ve ilk ihale süreçlerinin kendisinden önce gerçekleştirildiğini savundu.

İSFALT'ın yürüttüğü rehabilitasyon projesi ile hafriyat dökümünün birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Korzay, hafriyatın nereden çıkarıldığı, nereye sevk edildiği, barkod, ATS ve izin işlemlerinin İBB'nin ilgili birimlerinin görev alanında olduğunu ileri sürdü.

Korzay, "Döküm izni vermedim. Hukuka aykırı döküm yapılması yönünde hiçbir talimat vermedim. Kendime veya herhangi bir kişiye haksız menfaat sağlamak amacıyla işlem yapmadım" dedi.

İhale komisyonlarında yer almadığını da belirten Korzay, Genel Müdür olarak kurumsal onay süreçlerinin sonunda attığı imzanın suç kastıyla gerçekleştirilen kişisel bir eylem gibi değerlendirilemeyeceğini savundu.

Savcılık sorgusunda Cebeci sahasındaki döküm işlemleri ayrıntılı olarak ele alındı.

Korzay, ilk iznin kendisinin göreve başlamasından önce verildiğini, daha sonra sahaya turnikeler ve gişeler kurularak döküm başladığını anlattı. Döküm yapılan alanların İSFALT'ın proje alanlarıyla aynı olmadığını savunan Korzay, İSFALT'a bu işlemlerden para aktarılmadığını söyledi.

Göreve başladıktan birkaç ay sonra İSFALT'ın hasılat paylaşımına ilişkin bir sözleşmesini bulduğunu anlatan Korzay, bunun üzerine yaptığı görüşmede kendisine, "İSFALT'ın burada bir hakkı yok, biz oraya dökmüyoruz, başka yere dökülüyor" denildiğini aktardı.

Savcının, "Kim dedi size?" sorusuna Korzay, "Fatih Keleş" yanıtını verdi.

Korzay, söz konusu sözleşmenin daha sonra tek taraflı olarak feshedildiğini de ileri sürdü.

Savcının, iki izin bulunmasına rağmen izin verilen yerlerin dışında Cebeci'nin birçok bölümünün döküm sahasına dönüştürülüp dönüştürülmediğini sorması üzerine Korzay, "Tabii ki. Bunlar hepsi tespit edilmiş zaten" dedi.

"BU KONUNUN SENİNLE ALAKASI YOK, SEN PROJENE DEVAM ET DENİLDİ"

Korzay, Cebeci'deki izin sürecini sorguladığında Fatih Keleş'le görüşme yaptığını belirterek, "Her zaman 'Konu kapatıldı, bu konunun seninle alakası yok. Sen projene devam et. İSFALT projesini bitirsin, teminatını alsın' dendi bize. Ama diğer taraftan döküm son sürat devam etti" ifadelerini kullandı.

Savcının, daha önceki ifadesinde de çevre izin belgesini sorgulamasının ardından Fatih Keleş tarafından çağrılarak "İzinler İSFALT'a... Seni ilgilendiren konu yok" denildiğini hatırlatması üzerine Korzay, "Evet, doğrudur" dedi.

Korzay, Cebeci'deki hafriyat sürecinin normal koşullarda Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın kontrolünde olması gerektiğini savundu.

"FATİH KELEŞ, MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU VE İBRAHİM BÜLBÜLLÜ TAKİP EDİYORDU"

Savcının, önceki ifadelerinde Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün hafriyat sahasını takip ettiğini söylediğini hatırlatması üzerine Korzay, Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketlerinin bulunduğunu, İSFALT'ın bu şirketlerde ortaklıklarının olduğunu anlattı.

Korzay, "Bütün ortaklarla ilişkiler dahil, MAPEG tarafıyla ilişkiler dahil, üçü tarafından idare edildi. Biz karıştırılmadık" dedi.

Savcının İbrahim Bülbüllü'nün o tarihteki sıfatını sorması üzerine Korzay başlangıçta "Bir görevi yoktu ki, bir sıfatı yoktu" dedi. Ancak Fatih Keleş'in daha sonraki sorgusunda İbrahim Bülbüllü'nün Kuzey Cebeci Madencilik'te yönetim kurulu başkanlığı yaptığının hatırlatılması üzerine Korzay bunu kabul etti.

"BU KONUYU BİZİM KARIŞTIRMAMAMIZ SÖYLENDİ"

Savcı, Fatih Keleş'ten döküm sahasına ilişkin uyarı veya talepler gelip gelmediğini sordu.

Korzay, "Bu konuyu bizim karıştırmamamız söylendi. Bu kadar net" dedi.

Savcının, "Fatih Keleş'in resmi bir görevi yok, siz niye bunu kabul ettiniz?" sorusuna ise Korzay, "Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu size bunu söylüyor. Yapabileceğim bir şey yoktu. Birkaç kez zaten gerginliğimiz vardır. Beni de sevmez" karşılığını verdi.

Savcı, Keleş'i neden "İmamoğlu'nun sağ kolu" olarak değerlendirdiğini de sordu. Korzay, İSFALT'ın ihale bilgilerinin Keleş'e gönderildiğini ancak yaklaşık maliyet bilgisinin paylaşılmadığını ileri sürdü.

KORZAY: İHALELERİN BÖLÜNMESİNİ İSTİYORDU

Savcı, Korzay'ın önceki ifadesinde Fatih Keleş'in İBB'nin yaptığı işlerin müteahhitlerde kalmasını istediğini söylediğini hatırlattı.

Korzay, İSFALT'ın kendi üretim ve uygulama kapasitesini artırmak istediğini, yeni asfalt makineleri ve ekipler kurduklarını belirterek "Piyasanın iş alması isteniyordu dışarıdan" dedi.

Savcının, Keleş'in sürece nasıl müdahil olduğunu sorması üzerine, "Bölünmesini istiyordu Sayın Savcım" yanıtını verdi.

Savcı daha sonra Korzay'ın önceki ifadesini hatırlatarak, Keleş'in kendisini Bakırköy'deki İBB binasına çağırdığını, İSFALT olarak dört ihaleden yalnızca birine girmesini ve diğerlerine teklif verilmemesini istediğini söylediğini aktardı.

Korzay bu beyanını doğruladı.

"Arif Gürkan Alpay daha üstü kapalı konuşmuştu, onu hatırlıyorum. Ama Fatih Bey, 'Ya 4 ihale olsun, işte siz de birini alın, geçin, işinize bakın' tarzında benimle konuşmuştu" dedi.

Savcının dört ihalenin Keleş'in talebiyle bölündüğü yönünde mi değerlendirme yaptığı sorusuna ise:

"Yani öyle anlıyorum" yanıtını verdi.

"YUKARIDAN MÜDAHALE GELİYORDU"

Korzay, İBB'den İSFALT'a yapılacak ödemeler konusunda da iddialarda bulundu.

Ay sonunda İBB'de ödeme toplantıları yapıldığını anlatan Korzay, İSFALT'ın hak ettiği ve faturasını kestiği tutarların zaman zaman eksik ödendiğini savundu.

"Çok kapıda yattım, kalktım. Fakat şunu anlıyordum; yukarıdan müdahale geliyordu. Bize söz verilen para gelmiyordu. Örnek veriyorum 500 denildi, 400 geliyordu" diyen Korzay'a savcı, "Yukarıdan kastı?" diye sordu.

Korzay, "Fatih Keleş, Fatih Keleş. Evet" yanıtını verdi.

Savcı, Korzay'ın önceki ifadesindeki, yüksek bütçeler oluşturulduğu ve ödeme zamanı geldiğinde şirketler üzerinde bunun bir "koz" olarak kullanıldığı yönündeki anlatımını da sordu.

Korzay bu noktada söz konusu bilgilerin doğrudan gözlemine dayanmadığını belirterek, "Bunları ilgili Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan hep duyduğum şeyler. Ama tabii kendi ağzından benim duymam birebir mümkün değil" dedi.

ALPAY'DAN SAVCININ SORUSUNA İTİRAZ: İDDİANAMEDE YAZILI DEĞİL

Savcının, Korzay'ın "İhale şartnamesi Arif Gürkan Alpay talimatıyla hazırlanır, Fatih Keleş süreci takip ederdi" şeklindeki önceki beyanını gündeme getirerek Alpay ile Keleş arasındaki ilişkiyi sorması üzerine Arif Gürkan Alpay itiraz etti.

Alpay, "Bunlar iddianamede yazılı değil. Dolayısıyla biz savunmalarımızın hiçbir yerinde iddianamede yazılı olmayan bir şeye cevap vermedik. Çünkü iddianamesi yok" dedi.

Savcı ise soruların iddianamedeki örgüt iddiası kapsamında yöneltildiğini söyledi.

Korzay daha sonra soruya, Alpay ve Keleş'in Beylikdüzü'nden tanıştıklarını ve yakın çalıştıklarını söyleyerek yanıt verdi.

Savcının Zenit İnşaat'ın aldığı işlerde herhangi bir talep veya ödeme konusunda müdahale bulunup bulunmadığı sorusuna ise Korzay, "Asla Sayın Savcım. Benim kendime, şahsıma en büyük güvendiğim şey şudur: Hiçbir müteahhidin ayrıcalığı yoktur, herkesin ödemesi düzenli yapılmıştır" dedi.

FATİH KELEŞ İLE KORZAY ARASINDA "BİZİ GÖMÜYORSUNUZ" TARTIŞMASI

Savcının sorgusunun ardından Fatih Keleş, Korzay'a sorular yöneltti.

Keleş, Cebeci'deki izin tarihlerine ilişkin Korzay'ın anlatımını sorguladı. Korzay, ikinci iznin kendisi göreve başladıktan sonra verildiğini söyledi. Keleş ise TEİAŞ'ın talebi üzerine MAPEG tarafından verilen iznin Aralık 2021 tarihli olduğunu, Korzay'ın Mart 2022'de göreve başladığını hatırlattı.

Korzay önce "Hayır, öyle bir şey demedim" derken, devamında, "O zaman bir hata yapılmış olabilir" dedi.

Keleş, "Hatanız sadece bu değil. Birden fazla" karşılığını verdi.

Keleş ayrıca kendisi ile İbrahim Bülbüllü'nün Cebeci şirketinin yönetim kurulunda görev yaptıklarını Korzay'ın savcıya anlatmadığını söyledi.

Korzay bunu bildiğini kabul edince Keleş:

"Ama söylemediniz az önce" dedi.

Korzay, "Kendimi savunuyorum şimdi" yanıtını verdi.

Keleş'in, "Kendinizi savunurken bizi gömüyorsunuz Burak Bey" sözlerine Korzay, "Gömmüyorum, doğruları söylüyorum" karşılığını verdi.

KELEŞ: ÖDEMELERE MÜDAHALE ETTİĞİMİ KİMDEN DUYDUNUZ?

Fatih Keleş, İSFALT'a yapılacak ödemelere "yukarıdan" müdahale edildiği ve bunun kendisinden kaynaklandığı yönündeki anlatımın kaynağını da sordu.

"Bu yukarıdan talimatların benim tarafımdan verildiğini söylediniz. Kimden duydunuz bunu?" diye soran Keleş'e Korzay, "Ufuk Karakaya'dan" yanıtını verdi.

Duruşmaya bir saat ara verildi.