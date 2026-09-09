İBB Davası\'nda 78. gün... Nazan Başelli: 11 ay tutuklu kaldığım rüşvet ve örgüt suçlamaları iddianamede yok

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan eski Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli, örgüt üyeliği ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandığını ancak iddianamede bu suçların kendisine isnat edilmediğini belirterek, "Bu suçlar iddianameye yazılmadıysa ben nasıl bu suçlardan 11 ayı aşkın süre tutuklu kaldım?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 78. gününde, tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor.

Tutuksuz sanıklar Serbülent Danış, Gözdem Ongun, Hacı Ahmet Gül, Zeynel Kılıç, Serdal Günal, Yaren Duru, Cem Duru, Muhammed Yavuz Küçük, Abdüssamet Baydar, Sibel Karakurt, Emre Dündar,Ümit Erboz, Cüneyd Okul, Sibel Karakurt ve Emre Dündar'ın savunmasının ardından Nazan Başelli dinlendi.

Eski Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Başelli, 338 gün süren tutukluluğunun ardından tahliye edilmişti. Başelli bugün tutuksuz sanık olarak savunma yaptı.

Başelli, 1982 yılında İBB'de zabıta memuru olarak göreve başladığını, 44 yıllık kamu hizmeti boyunca farklı siyasi dönemlerde dokuz belediye başkanıyla çalıştığını anlattı. 2019 yılında Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü olarak atandığını belirten Başelli, bunun zabıta kolluğunda bir kadına verilen ilk müdürlük görevi olduğunu söyledi.

Başelli, Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve Ekrem İmamoğlu dönemleri dahil farklı yönetimlerle çalıştığını belirterek, "Kimsenin değil, devletin memuru oldum" dedi.

"İDDİA MAKAMI KEŞKE ÖNCE BENİ NEYLE SUÇLAYACAĞINA KARAR VERSEYDİ"

26 Nisan 2025'te gözaltına alındığını, dört gün sonra örgüt üyeliği ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandığını anlatan Başelli, iddianamede ise yalnızca 117 numaralı eylem kapsamında kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Başelli, "Beni tutuklanma gerekçem örgüt üyeliği ve rüşvet ise bu nasıl olur da iddianameye yazılmamıştır? ya da bu suçlar iddianameye yazılmadıysa ben nasıl bu suçlardan 11 ayı aşkın süre tutuklu kaldım? İddia makamı keşke önce beni neyle suçlayacağına karar vermiş olsaydı daha iyi olurdu" dedi.

"REKLAMIN KALDIRILMASINA ZABITA KENDİLİĞİNDEN KARAR VEREMEZ"

Başelli, Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü'nün yaklaşık 400 personelle 14 ilçede görev yaptığını belirterek, reklam uygulamalarına ilişkin zabıtanın yetkisinin sınırlı olduğunu savundu.

Reklam alanlarının izin, ihale ve tahsis süreçlerinin ilgili uzman birimler tarafından yürütüldüğünü belirten Başelli, bu birimler aykırılık tespit edip yazılı talimat göndermedikçe zabıtanın re'sen işlem yapamayacağını söyledi.

Başelli, "Reklamın izinli olup olmadığına, izin şartlarına uygunluğuna, kaldırılmasına veya yaptırıma konu edilmesine zabıta kendiliğinden karar veremez. Zabıta yalnızca sahada destek görevidir" dedi.

"ECRİMİSİLLİ YERE ZABITA MARİFETİYLE MÜDAHALE EDİLEMEZ"

Başelli, iddianamede zabıtanın ecrimisil uygulanan reklam alanlarına müdahale etmediği yönündeki suçlamalara da itiraz etti.

Ecrimisil işlemlerinin Emlak Dairesi Başkanlığı'nın görev alanında olduğunu söyleyen Başelli, ecrimisilli taşınmaza müdahale yetkisinin mülki amirin kararına bağlı olduğunu belirtti.

Başelli, "Ecrimisilli bir yere zabıta marifetiyle müdahale edilemez. Bilgi yazısı bir yana, 'gereğinin yapılması' şeklinde yazı gelseydi bile bu konuda müdahale yetkimiz yoktur. Ancak mülki amirin kararı ile müdahale edilebilir" dedi.

"BİR TARAF 'MÜDAHALE ET' DİYOR, DİĞERİ 'NİYE ECRİMİSİL İÇİN BİLDİRMEDİN' DİYOR"

İstanbul Valiliği'nin ön inceleme kararı ile iddianame arasında çelişki bulunduğunu savunan Başelli, Fenerbahçe Stadı yakınındaki reklam alanını örnek gösterdi.

Valilik incelemesinde ecrimisil uygulanmasının devamı için neden bildirim yapılmadığının sorgulandığını, iddianamede ise aynı yere neden müdahale edilmediğinin suçlama konusu yapıldığını söyleyen Başelli, "Bir taraf diyor ki 'Yetkin olmadığı halde müdahale et, kaldır.' Diğer taraf diyor ki 'Ecrimisilli olsun diye niye ihbarda bulunmadın.' Bu gerçekten yaman bir çelişkidir. Hangisini yapayım? Asıl felaket ise şu: İki tarafın söylediğini de yapamam" dedi.

"DEVLETİMDEN TEK BEKLENTİM ADALETTİR"

Başelli, evinde yapılan arama, telefon incelemeleri, HTS ve banka kayıtlarında kendisini suçla ilişkilendiren bir delil bulunmadığını savundu.

44 yıllık kamu görevine vurgu yapan Başelli, "Devletin yalnız benim gibi vazifelilerine değil, bütün vatandaşlarına karşı sorumlu olduğu tek bir borcu vardır; o da adalettir. Bugün buradayım ve çektiğim bütün eziyete rağmen devletimden tek beklentim adalettir. Bu da ömrümü hizmetine adadığım devletimin bana borcudur" diyerek beraatini istedi.

AVUKAT: AYNI FİİLE İKİ SAVCILIK İKİ FARKLI SUÇ DİYOR

Ardından savunmasını yapan Başelli'nin avukatı Ali Durak, Başelli hakkında iddianameye konu edilen fiille ilgili daha önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Başelli'nin 27 Şubat 2025'te aynı konuya ilişkin "görevi kötüye kullanma" suçlaması kapsamında ifade verdiğini belirten Durak, yaklaşık iki ay sonra İBB soruşturması kapsamında aynı fiilden bu kez gözaltına alınıp tutuklandığını anlattı.

Durak, ilk soruşturmanın daha sonra davaya dönüştüğünü belirterek, "Ülkemizin aynı ilinde görev yapan İstanbul Savcılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nasıl olur da birbirinden haberi olmadan birebir aynı konuda mükerrer soruşturma yürütür? Konu aynı, şahıs aynı, suç konusu fiil iddiası aynı; ama Anadolu Adliyesi görevi kötüye kullanma diyor, İstanbul Adliyesi nitelikli dolandırıcılık diyor" ifadelerini kullandı.

HAKİM AVUKATIN SAVUNMASINI KESTİ "45 DAKİKADIR AYNI ŞEYİ ANLATIYORSUNUZ"

Durak'ın savunmasının uzaması üzerine Mahkeme Başkanı birkaç kez araya girdi.

Başkan, "Müvekkiliniz tek eylemden sorumlu. Zaten kendisine fazlasıyla süre tanıdık. Tamamlayın artık" dedi.

Durak'ın beş dakika daha süre istemesi üzerine Başkan, "5 dakika müsaademiz yok Avukat Bey. Tek eylem yani bu kadar şey yok ki bunun" ifadelerini kullandı.

Durak'ın konuşmasını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı son olarak, "Avukat Bey, sonra ayrıntılı yazılı verirsiniz. 45 dakikadır aynı şeyi anlatıyorsunuz. Sabahtan 15 eylemde şahıs bu kadar savunma yapmadı. Tamamlayınız" dedi.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.