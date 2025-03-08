İBB'den Sağlık Çalışanlarına Sahur Desteği

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı boyunca sağlık çalışanları ve hastalar için sahur hizmeti sunacak. Avrupa ve Anadolu yakasındaki hastanelerin acil servislerinde yürütülen uygulama kapsamında, her gün 4 bin kişiye sahur paketi dağıtılmaya başlandı.
İBB İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sahur hizmeti, mobil büfeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İki mobil büfe Avrupa yakasında, iki mobil büfe ise Anadolu yakasında olmak üzere toplam dört araçla 4 bin kişiye kahvaltı tabağı, meyve suyu, su, ekmek, üçlü çay seti, hazır çorba ve kek gibi temel sahur ürünlerinden oluşan paketler ulaştırılıyor.
Mobil büfeler, sahur saatlerinde hastanelerin acil servislerine giderek sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların oruç ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için sahur desteği sağlıyor.
İBB'nin sahur hizmeti sunduğu hastaneler şöyle:
Avrupa Yakası:
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