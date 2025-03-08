İBB'den Sağlık Çalışanlarına Sahur Desteği - Son Dakika
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İBB'den Sağlık Çalışanlarına Sahur Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı boyunca sağlık çalışanları ve hastalar için sahur hizmeti sunacak. Avrupa ve Anadolu yakasındaki hastanelerin acil servislerinde yürütülen uygulama kapsamında, her gün 4 bin kişiye sahur paketi dağıtılmaya başlandı.

08.03.2025 13:20  Güncelleme: 13:21
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı boyunca sağlık çalışanları ve hastalar için sahur hizmeti sunacak. Avrupa ve Anadolu yakasındaki hastanelerin acil servislerinde yürütülen uygulama kapsamında, her gün 4 bin kişiye sahur paketi dağıtılmaya başlandı.

İBB İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sahur hizmeti, mobil büfeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İki mobil büfe Avrupa yakasında, iki mobil büfe ise Anadolu yakasında olmak üzere toplam dört araçla 4 bin kişiye kahvaltı tabağı, meyve suyu, su, ekmek, üçlü çay seti, hazır çorba ve kek gibi temel sahur ürünlerinden oluşan paketler ulaştırılıyor.

Mobil büfeler, sahur saatlerinde hastanelerin acil servislerine giderek sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların oruç ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için sahur desteği sağlıyor.

Sahur hizmeti verilen hastaneler

İBB'nin sahur hizmeti sunduğu hastaneler şöyle:

Avrupa Yakası:

  • Arnavutköy Devlet Hastanesi
  • Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi
  • Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi
  • Bayrampaşa Devlet Hastanesi
  • Başakşehir Devlet Hastanesi
  • Beylikdüzü Devlet Hastanesi
  • Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
  • Esenyurt Devlet Hastanesi
  • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İstinye Devlet Hastanesi
  • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  • Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Gaziosmanpaşa)
Anadolu Yakası:
  • Beykoz Devlet Hastanesi
  • Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
  • Maltepe Devlet Hastanesi
  • Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Pendik Devlet Hastanesi
  • Sultanbeyli Devlet Hastanesi
  • Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Devlet Hastanesi
  • Tuzla Devlet Hastanesi
  • Üsküdar Devlet Hastanesi
  • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İBB yetkilileri, sağlık çalışanları ve hastalar için sunulan bu hizmetin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Sağlık Çalışanlarına Sahur Desteği - Son Dakika

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