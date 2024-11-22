İBB'den Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çalıştay - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'den Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çalıştay

İBB\'den Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çalıştay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kentsel ulaşım hedefleri doğrultusunda medya ve iletişim profesyonellerinin katılımıyla çalıştay düzenledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, toplu taşımayı artırarak 11 milyon yolcu hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

22.11.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında basın, halkla ilişkiler, reklam sektöründen temsilcilerin katılımıyla İletişim ve Medya Çalıştayı düzenledi. Sürdürülebilir ve temiz ulaşım hedeflerine ulaşmada iletişim profesyonellerinin rolünün ele alındığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, "İstanbul 16 milyonun üzeri nüfusun yaşadığı bir kent.  Günlük 30 milyona yakın bir yolculuk yapılıyor Bunların yaklaşık 2,5 milyonu toplu taşımayla yapılıyor. Biz Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nda bu sayıyı 11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz" dedi.

İBB ve Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen SKUP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Aralık 2023'te kamuoyuna tanıtılarak başlatıldı. Herkes için erişilebilir, güvenli, entegre ve çevre dostu ulaşım oluşturmayı hedefleyen plan kapsamında toplumun bileşenlerin katılımıyla çalıştaylar yapıldı. Toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurmayı amacıyla yapılan çalıştaylardan bir yenisi bu kez basın, halkla ilişkiler, reklam sektörü temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Melda Horoz, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Osman Kılıçaslan, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürü Orhan Akıcı ve ilgili bürokratlar ile projeye uzman olarak katkı sunan Haluk Camcıgil ve Murat Ölmez katıldı.

Akgün: "11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, "İstanbul 16 milyonun üzeri nüfusun yaşadığı bir kent.  Günlük 30 milyona yakın bir yolculuk yapılıyor. Bunların yaklaşık 2,5 milyonu toplu taşımayla yapılıyor. Biz sürdürülebilir kentsel ulaşım planında bu sayıyı 11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Katılımcı bir süreç yürütmek istiyoruz"

İletişim ve Medya Çalıştayı'nın plan kapsamında çok önem verdiğini belirten Akgün, "Plan doğrultusunda yaptığımız projeleri birtakım kitle iletişim araçlarıyla duyurmaktan öte planın kendisini yaparken bütün toplumun aktörleri bu sürecin içerisinde olmasını istiyoruz. Katılımcı bir süreç yürütmek istiyoruz. Bunu hem  basın, iletişim, medya, kitle iletişim araçlarıyla beraber başından sonuna bir süreç olarak görüyoruz. Dolayısıyla planın kendisinin sahiplenilmesi birlikte üretilmesi son derece önemli. Bunu bütün aktörlere yaymak, toplumun farklı kesimlerini, farklı sınıflarını yaymak, onlarla  farklı iletişim araçlarıyla  iletişim kurabilme; kadınlarla, çocuklarla farklı yaş gruplarıyla başka türlü iletişim araçlarıyla bir  bağ kurabilmek son derece önemli. Bugün bunun çalışmasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından basın çalışanları ve iletişim uzmanları İBB bürokratlarına, kent içi ulaşıma dair gözlem ve deneyimlerini aktardı. Yaşadıkları problemleri paylaştı. Panel düzeninde devam eden çalıştayda her katılımcıdan öneriler alındı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çalıştay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
20:35 Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek
19:41 Vergi borçları siliniyor mu Bakan Şimşek’ten iddialara yanıt Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
19:19 Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu
19:05 Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:42 Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 Euro’ya satıldı Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:01:37. #1.13#
SON DAKİKA: İBB'den Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çalıştay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.