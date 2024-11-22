İBB\'den Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çalıştay

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında basın, halkla ilişkiler, reklam sektöründen temsilcilerin katılımıyla İletişim ve Medya Çalıştayı düzenledi. Sürdürülebilir ve temiz ulaşım hedeflerine ulaşmada iletişim profesyonellerinin rolünün ele alındığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, "İstanbul 16 milyonun üzeri nüfusun yaşadığı bir kent. Günlük 30 milyona yakın bir yolculuk yapılıyor Bunların yaklaşık 2,5 milyonu toplu taşımayla yapılıyor. Biz Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nda bu sayıyı 11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz" dedi.

İBB ve Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen SKUP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Aralık 2023'te kamuoyuna tanıtılarak başlatıldı. Herkes için erişilebilir, güvenli, entegre ve çevre dostu ulaşım oluşturmayı hedefleyen plan kapsamında toplumun bileşenlerin katılımıyla çalıştaylar yapıldı. Toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurmayı amacıyla yapılan çalıştaylardan bir yenisi bu kez basın, halkla ilişkiler, reklam sektörü temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Melda Horoz, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Osman Kılıçaslan, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürü Orhan Akıcı ve ilgili bürokratlar ile projeye uzman olarak katkı sunan Haluk Camcıgil ve Murat Ölmez katıldı.

Akgün: "11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, "İstanbul 16 milyonun üzeri nüfusun yaşadığı bir kent. Günlük 30 milyona yakın bir yolculuk yapılıyor. Bunların yaklaşık 2,5 milyonu toplu taşımayla yapılıyor. Biz sürdürülebilir kentsel ulaşım planında bu sayıyı 11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Katılımcı bir süreç yürütmek istiyoruz"

İletişim ve Medya Çalıştayı'nın plan kapsamında çok önem verdiğini belirten Akgün, "Plan doğrultusunda yaptığımız projeleri birtakım kitle iletişim araçlarıyla duyurmaktan öte planın kendisini yaparken bütün toplumun aktörleri bu sürecin içerisinde olmasını istiyoruz. Katılımcı bir süreç yürütmek istiyoruz. Bunu hem basın, iletişim, medya, kitle iletişim araçlarıyla beraber başından sonuna bir süreç olarak görüyoruz. Dolayısıyla planın kendisinin sahiplenilmesi birlikte üretilmesi son derece önemli. Bunu bütün aktörlere yaymak, toplumun farklı kesimlerini, farklı sınıflarını yaymak, onlarla farklı iletişim araçlarıyla iletişim kurabilme; kadınlarla, çocuklarla farklı yaş gruplarıyla başka türlü iletişim araçlarıyla bir bağ kurabilmek son derece önemli. Bugün bunun çalışmasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından basın çalışanları ve iletişim uzmanları İBB bürokratlarına, kent içi ulaşıma dair gözlem ve deneyimlerini aktardı. Yaşadıkları problemleri paylaştı. Panel düzeninde devam eden çalıştayda her katılımcıdan öneriler alındı.